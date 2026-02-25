El acuerdo que alcanzaron Uruguay y Reino Unido para trabajar juntos en las áreas de infraestructura, aeroespacial e IA

Uruguay y el Reino Unido acordaron avanzar en la suscripción de un Memorando de Entendimiento (MdE) con el objetivo de "establecer un marco estructurado de cooperación estratégica en áreas económicas e institucionales de interés mutuo", según indicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado. Esto es parte de lo que surgió tras la reciente visita del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone y una delegación del MEF a Londres, donde mantuvo una serie de reuniones con autoridades y empresarios británicos.

"El entendimiento, validado entre el MEF y el Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), consolida el diálogo bilateral y posiciona a ambos países como socios confiables y orientados al desarrollo sostenible, en un contexto internacional marcado por la fragmentación geopolítica y la necesidad de fortalecer alianzas pragmáticas", expresó el comunicado.

El MdE establece un esquema de trabajo en tres áreas prioritarias: Infraestructura y desarrollo institucional, Aeroespacial e Inteligencia artificial e innovación digital.

En la primera de ellas, el MEF indicó que "se trabajará en el intercambio de experiencias en planificación, gobernanza y financiamiento de infraestructura. Además, existirá un diálogo técnico sobre modelos institucionales, incluyendo asesoramiento para la eventual creación de una Agencia de Infraestructura en Uruguay".

"Se coordinará el intercambio de buenas prácticas en participaciones público-privadas (PPP), marcos de promoción de inversiones y diseño regulatorio. Por último, se avanzará en la promoción de estrategias de infraestructura sostenible y resiliente al cambio climático", añadió.

En el sector aeroespacial, "se impulsará el diálogo sobre estrategias espaciales civiles y marcos regulatorios. Esto incluirá un intercambio entre autoridades públicas, centros de investigación y sector privado. Además, se explorarán complementariedades en comunicaciones satelitales no militares, infraestructura terrestre y servicios de datos", según el comunicado.

En la tercera área, "el MdE busca fomentar el intercambio sobre gobernanza y estándares éticos en IA. Además, se trabajará en el fortalecimiento de ecosistemas de innovación mediante vínculos entre startups, academia y sector público. Por último, se avanzará en la promoción de la cooperación tecnológica bilateral", dijo el MEF.

Se aclaró que el memorando no genera obligaciones jurídicamente vinculantes y tendrá una vigencia inicial de cuatro años.

Este es el resultado de la misión oficial realizada en Londres entre el 9 y el 13 de febrero de 2026 por una delegación del MEF, señaló el ministerio.

La visita a Reino Unido

La delegación encabezada por el ministro Oddone, estuvo integrada por la directora nacional de Inversiones, Isabella Antonaccio; el director de Asesoría Política Comercial, Juan Labraga; y el director de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Kamil.

"La visita, realizada por invitación de la Embajada británica en Montevideo, tuvo como objetivo promover inversiones, fortalecer los vínculos comerciales y financieros bilaterales y posicionar a Uruguay como socio estratégico en América Latina", indicó el comunicado.

"Durante la misión, la delegación mantuvo una intensa agenda de reuniones con autoridades gubernamentales y parlamentarias, referentes del sector financiero, empresas e instituciones académicas", agregó.

Gabriel Oddone, ministro de Economía. Foto: Ignacio Sánchez.

Así, en el plano institucional, se realizaron encuentros con autoridades del Ministerio de Negocios y Comercio, de la Cancillería británica, miembros de la Cámara de los Comunes y de la Cámara de los Lores, así como con la National Infrastructure and Service Transformation Authority (NISTA), organismo referente en planificación y ejecución de grandes proyectos públicos, "cuyo modelo resulta de interés para el análisis de una posible Agencia de Infraestructura en Uruguay", explicó el MEF.

En el sector financiero, la delegación se reunió con el London Stock Exchange Group y fondos de inversión. "Las instancias permitieron presentar la estrategia fiscal y macroeconómica del país, intercambiar sobre sostenibilidad, deuda soberana y bonos temáticos, y explorar nuevas oportunidades de inversión en infraestructura, energía y proyectos sostenibles", indicó el ministerio.

"En el ámbito empresarial y tecnológico, se desarrollaron encuentros con firmas vinculadas a infraestructura, energías renovables y sector espacial, incluyendo compañías con inversiones en Uruguay y otras interesadas en explorar oportunidades en el país. Asimismo, se avanzó en contactos con organizaciones británicas de innovación tecnológica y empresas especializadas en satélites y datos espaciales, en línea con la agenda de cooperación prevista en el MdE", añadió.

La delegación incluyó también una actividad académica en la London School of Economics y un encuentro con la diáspora uruguaya calificada residente en el Reino Unido.

El ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone, y la delegación del MEF en encuentro con estudiantes uruguayos en Londres. Foto: MEF.

"El acercamiento con el Reino Unido se inscribe en una estrategia más amplia de diversificación de alianzas. En el contexto post-Brexit, Londres ha priorizado el fortalecimiento de sus vínculos con América Latina como parte de su estrategia 'Global Britain', identificando a Uruguay como un socio estable, abierto a la inversión y con una sólida institucionalidad", finalizó el MEF.