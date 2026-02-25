El dólar en Uruguay sube y corta una racha de cuatro caídas; el gobierno coloca deuda en pesos

El dólar en Uruguay subió ayer y cortó una racha de cuatro caídas consecutivas. En la víspera, la divisa estadounidense tuvo un alza de 0,11% y se negoció en promedio de $ 38,397. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 38,37 y $ 38,50 para finalizar en $ 38,39. El valor de cierre bajó 0,16% respecto al del lunes.

En lo que va de febrero el dólar baja 0,27% y en el año cae 1,65%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se hicieron 51 transacciones por US$ 27 millones.

Al público en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 5 centésimos y cerró en $ 37,20 a la compra y $ 39,60 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar subió ayer 0,09% y cerró en 5,1682 reales. En el mes el dólar en Brasil cae 1,18%, y en el 2026 retrocede 6,07%

ND 20200306 foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

En Argentina, el dólar oficial subió 0,73% ayer y finalizó en 1.380,50 pesos argentinos. En febrero cae 4,64% y el año baja 5,41%.

Emisión y riesgo

Ayer el gobierno central amplió la Nota del Tesoro en pesos con vencimiento en enero del 2028. El monto licitado fue de $ 4.000 millones (US$ 104,3 millones) mientras que el monto adjudicado fue de 6.959,2 millones de pesos (US$181,5 millones) con un rendimiento de 6,492% anual.

En tanto, El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP bajó una unidad ayer y cerró en 69 puntos básicos. Esta caída se dio con una cotización levemente al alza en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes el riesgo país sube cuatro unidades y en el 2026 aumenta tres puntos básicos .

Dólar. Foto: Archivo

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí por préstamos a un día) fue de 6,5%, en el objetivo del Banco Central.