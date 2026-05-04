Tragedia en evento de Monster Truck: falla mecánica desató el caos y dejó tres víctimas en un show masivo

La localidad de Popayán, en Colombia, se vio sacudida este domingo por un importante accidente ocurrido en el evento Monster Truck 2026. El siniestro dejó tres fallecidos, entre ellos una menor de edad, según consignaron los medios locales.

La tragedia tuvo lugar cuando una de las participantes perdió el control sobre el camión que conducía, atropellando a decenas de personas.

El coronel Julián Castañeda, comandante de la Policía de Popayán, declaró a El Tiempo que la causa del accidente fue una falla mecánica. El vehículo aceleró y no pudo frenar, lo que lo llevó a estrellarse contra la multitud. Se calcula que atropelló a 41 personas.

🚨🚨🚨Mientras tanto



El sentido común, exige que vayas a lugares sin garantía de protección.



Que te puede pasar si el conductor de un Monster Truck pierde el control.



Sucedió en el lote Bulevar Rose de Popayán, en el departamento de Cauca (Colombia), el conteo de atropellados… pic.twitter.com/4F9AmbMOQo — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) May 4, 2026

Los momentos previos al accidente quedaron captados en videos que luego circularon en las redes sociales. Tal y cómo consta en los registros, los asistentes al evento estaban disfrutando de los últimos momentos de un "show" cuando la conductora del vehículo superó uno de los obstáculos de la pista, perdió el control y terminó yéndose a la zona en donde estaban los espectadores.

La conductora también fue trasladada a un hospital y, según los reportes, se encuentra en condición estable.

¿Quién es la conductora del Monster Truck que protagonizó el accidente?

Según divulgó el medio local El Tiempo, la mujer fue identificada como Sonia Segura, quien lleva consolidando su experiencia en el mundo de los Monster Truck desde hace diez años.

Sonia Segura, conductora de Monster Truck. Foto: El Tiempo/GDA.

A sus 53 años, es considerada la única mujer piloto de estas camionetas gigantes en Latinoamérica. De acuerdo con la plataforma de periodismo Colombia Visible, impulsada por W Radio y Caracol Radio, "se ha ganado el respeto de sus colegas tras manejar sobre uno de estos vehículos de 1.300 caballos de fuerza" y es reconocida por "su destreza al volante y la calidad de los espectáculos que ofrece".

En entrevistas, la mujer ha contado que no siempre estuvo conectada con el mundo de los camiones, pues la mayor parte de su vida estuvo dedicada al mundo del cine, la producción y la televisión.

"Muchas mujeres ni siquiera saben que esto existe. Mi historia puede servir como incentivo para que otras se animen a hacer cosas que creen que no son capaces o para que no dejen pasar oportunidades por miedo", dijo la conductora, según reportó Colombia Visible.

La mujer, además, ha estado inmersa en este tipo de eventos de vehículos modificados desde hace un tiempo y maneja el 'Monster Truck' conocido como 'La Dragona', que alcanza hasta seis metros de altura en un salto.

Por Luisa Fernanda Gutiérrez Henao de El Tiempo/GDA