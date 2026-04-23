Dirty Flash, la tendencia de Instagram que usa IA para que las fotos parezcan tomadas con una cámara analógica

Con inteligencia artificial (IA), el nuevo filtro de Instagram llamado "dirty flash" convierte imágenes comunes en verdaderas postales analógicas. Por su fácil aplicación y sus llamativos resultados, ya es furor en las historias de los usuarios de la red social.

Meta está incorporando cada vez más herramientas de inteligencia artificial, tanto para su propio funcionamiento como para sus usuarios. Ellos son capaces de dar uso de estas herramientas, como es el caso de los efectos o filtros. Son los mismos usuarios quienes pueden crear filtros y compartirlos para ser utilizados por todos.

El efecto "dirty flash" está teniendo gran popularidad dado que se aparta de los filtros típicos, que buscan mejorar la estética y la calidad de la imagen, como los 4K u otros que hacen referencia a tecnologías de alta resolución de imagen. Dirty flash tiene como objetivo convertir una foto o selfie corriente, en una imagen analógica de primera categoría.

Características del filtro dirty flash para lograr la estética retro

El efecto que utiliza inteligencia artificial emplea un flash fuerte, alto contraste y sombras marcadas, que resultan en un aspecto retro inspirado en las fotografías de las cámaras analógicas. Su fama y la satisfacción de sus usuarios hace que hoy estén circulando imágenes con este efecto en otras redes como X o Facebook. Ya son miles de personas que dan uso a dirty flash y la tendencia va en aumento.

¿Cómo activar el filtro viral en las historias de Instagram?

Los pasos de aplicación de este filtro son sencillos y no requiere de ninguna instalación adicional en la aplicación de Instagram:

Proceso de aplicación del filtro dirty flash. Foto: captura de pantalla (Instagram)