Terremoto en Panamá: la energía acumulada que liberó y la probabilidad que ocurra otro de similar magnitud

El reciente terremoto en Panamá liberó una importante cantidad de energía acumulada durante casi un siglo en el sistema de fallas Azuero-Soná, y aunque los sismos son impredecibles, no se esperaría uno igual en la zona, dijo ayer lunes a EFE el director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Néstor Luque.

“Este sistema de fallas en el área de Azuero-Soná ha liberado bastante energía que tenía acumulada en el rango de los cien años. No esperaría que vuelva a darse uno en esa área con esa magnitud”, explicó.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá situó la magnitud de ese terremoto del viernes con epicentro en la península de Azuero, en el suroeste del país, en 7,5, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) lo elevó a 7,7.

El especialista comparó el movimiento telúrico reciente con el ocurrido en 1913, de magnitud 6,9, y señaló que “ambos eventos se encuentran en un rango similar de energía liberada por este sistema de fallas”.

No obstante, el geólogo subrayó que la actividad sísmica “no puede anticiparse con certeza”, por lo que no es posible descartar de manera concluyente que puedan ocurrir en el futuro próximo nuevos terremotos de esta magnitud.

Explicó que Panamá está constituido geológicamente por lo que se conoce como una micro placa llamada bloque de Panamá y está rodeada entre las cuatro placas tectónicas principales: la placa del Caribe al norte, la placa de Coco, la placa de Nazca y la placa de Sudamérica.

Socorristas observan una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá. Foto: EFE

Sobre la preparación de Panamá ante estos eventos, señaló que al igual que otros ésta “es continua en todos los países, irse preparando para los eventos que pueden causar desastres”.

Luque también advirtió de que varias fallas geológicas ubicadas alrededor de Ciudad de Panamá -donde aunque se sintió fuertemente el terremoto no se produjeron daños graves- tienen potencial para generar terremotos de magnitud cercana a 7, según estudios realizados durante la ampliación del Canal de Panamá.

Según el último reporte oficial, el terremoto provocó daños en más de 1.280 residencias, 619 centros escolares, más de 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias, 24 centros de salud, 11 hoteles y una decena de carreteras, vías y puentes de todo el país. EFE