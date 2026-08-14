Tensión diplomática: República Dominicana expulsa a funcionarios cubanos y les da siete días para abandonar el país

República Dominicana solicitó el retiro de nueve miembros de la embajada de Cuba y les dio un plazo de siete días para abandonar el país junto con sus familias. La diplomacia dominicana no explicó los motivos de la decisión, pero afirmó que está sustentada en la Convención de Viena. Tampoco especificó quiénes son los funcionarios de la representación diplomática expulsados.

El anuncio se hizo el día que Cuba celebra el centenario del natalicio del líder de la revolución cubana, Fidel Castro, fallecido el 25 de noviembre de 2016.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, esta medida “se inscribe en las facultades que el derecho internacional reconoce al Estado receptor y en las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la cual República Dominicana es Estado parte”.

Agregó que el Gobierno dominicano “seguirá conduciendo este asunto con la debida discreción y por los canales diplomáticos establecidos, en interés de preservar las relaciones entre ambos países”.

Una persona en patineta junto a un perro en una calle de La Habana (Cuba). Foto: EFE

“Al tratarse de comunicaciones diplomáticas, informamos que no se ofrecerán detalles adicionales sobre este tema”, añade la nota. De acuerdo con el medio local Listín Diario, el total de cubanos expulsados alcanzaría unas 21 personas, entre diplomáticos y familiares.

El pasado mayo el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, señaló que Cuba “obviamente no es un estado democrático”. “No es un estado democrático, ellos tienen un sistema, una revolución, y yo creo que ellos mismos se están dando cuenta de que tienen que hacer un cambio y están en esa dirección”, indicó en una entrevista con Infobae.

En diciembre pasado, el gobierno de Abinader había excluido a Cuba, Venezuela y Nicaragua -las tres dictaduras de la región- de la Cumbre de las Américas que se celebraría en Punta Cana y que finalmente fue suspendida. AFP, EFE