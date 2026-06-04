Sin Delcy Rodríguez y con marchas en la embajada: el jefe del Estado Mayor de EE.UU. llegó a Venezuela

El máximo jefe militar de Estados Unidos arribó ayer miércoles a Caracas en su primera visita oficial a Venezuela para reunirse con altos dirigentes del gobierno interino cinco meses después de la captura del dictador Nicolás Maduro.

La visita del jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, general Dan Caine, se produce en ausencia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien se encuentra en un viaje oficial en India.

Caine “participó en conversaciones bilaterales con altos dirigentes del gobierno interino”, además de visitar “la Unidad de Refuerzo de Seguridad de la Infantería de Marina de la Embajada”, informó el portavoz del Estado Mayor, Joe Holstead.

Antes de este alto cargo militar, el jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, visitó dos veces Venezuela tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero durante una incursión de fuerzas estadounidenses, que incluyó bombardeos en la capital venezolana y zonas aledañas.

Dan Caine, Jefe del Estado Mayor Conjunto, saluda a Marines estadounidenses en la Embajada de los EE.UU. en Caracas Foto: AFP

El último desplazamiento de Donovan a Venezuela fue el 23 de mayo durante una actividad de respuesta militar con dos aeronaves en la embajada de Estados Unidos en Caracas. El jefe del Comando Sur llegó a bordo de una de ellas.

Los viajes de altos funcionarios estadounidenses ocurren en medio del restablecimiento de relaciones entre Caracas y Washington el 5 de marzo, rotas durante siete años por Maduro.

Tras el derrocamiento del dictador, el presidente estadounidense Donald Trump dijo estar a cargo de Venezuela. Delcy Rodríguez, que gobierna bajo tutela de Estados Unidos, ha impulsado reformas en las leyes de hidrocarburos y minería favorables a la inversión extranjera.

El viaje de Caine coincide con una protesta más temprano frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas para reclamar la convocatoria de elecciones presidenciales, reivindicaciones salariales y la liberación de presos políticos.

En los últimos meses otras marchas también han tenido como destino la embajada estadounidense. En esta oportunidad, un funcionario de la sede diplomática recibió un documento entregado por los manifestantes con sus reclamos de un pronto retorno a la democracia. AFP