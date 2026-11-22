La participación de las protestas en Francia por el aumento de precios y otras reivindicaciones decayó una vez más en el sexto sábado consecutivo de movilizaciones, aunque sus promotores hicieron nuevas convocatorias.

El movimiento de protesta, desencadenado a mediados de septiembre por estudiantes de secundaria que reclamaban mejores condiciones de la educación, alimentó una campaña nacional contra el aumento de los precios, la insuficiencia de los servicios públicos y la represión policial, que se extendió por Europa, aun cuando en Francia ha ido disminuyendo la participación.

El Ministerio del Interior francés cifró en 82.500 los manifestantes que desfilaron en todo el país, de los cuales 21.500 en París, mientras que el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) estimó que habían sido 150.000 en el conjunto de Francia y 45.000 en la capital.

La afluencia ha ido disminuyeron progresivamente y de forma muy notable en las últimas semanas. Según el Ministerio del Interior, se ha pasado de las 550.000 personas en todo el país el 17 de octubre a 410.000, 320.000, 146.000 y 106.000 los sucesivos sábados de protestas.

La CGT ha ofrecido en este tiempo estimaciones mucho más elevadas -el 17 de octubre habló de 800.000 manifestantes- pero también a la baja. En París, la manifestación entre la plaza de la República y la plaza de la Nación se desarrolló globalmente en calma, y fue esencialmente en el momento de la dispersión de los últimos participantes cuando se vivieron algunas escenas de tensión con los antidisturbios.

Los altercados fueron mucho más numerosos en Marsella, donde algunos grupos se escindieron, se separaron del trayecto que estaba autorizado y eso pronto degeneró en la quema de contenedores y de algunos vehículos, así como en enfrentamientos con las fuerzas del orden, que utilizaron de forma repetida los gases lacrimógenos.

Manifestantes ondean una bandera nacional francesa durante una manifestación en Burdeos el 21 de noviembre de 2026. Foto: AFP

También recurrieron a los gases lacrimógenos los agentes en Lyon (la tercera ciudad de Francia, tras París y Marsella), donde la Prefectura había prohibido las concentraciones en una amplia área del centro para evitar los actos de violencia y de vandalización que allí, como en muchos otros puntos del país, dejaron una profunda huella el 17 de octubre.

En País un grupo instaló falsas lápidas que proclamaban la muerte de los servicios públicos franceses, incluida la seguridad social y la educación. “En muchos países, los jóvenes están pasando por lo mismo, es decir, la precariedad. Tienes que elegir entre tener un techo, recibir atención médica y poder comer”, declaró Manon Moret, secretaria general del sindicato estudiantil Unef.

Este sábado, el ministro del Interior, Laurent Núñez, había decidido repetir el dispositivo reforzado con 70.000 policías y gendarmes en las calles pese a los signos evidentes de que la movilización se está desinflando, para evitar que pudieran reproducirse las imágenes de ese 17 de octubre, que dieron una muy mala imagen de Francia por todo el mundo.

Según los datos provisionales ofrecidos por su departamento al final de la tarde, 144 personas habían sido detenidas en diferentes ciudades por su implicación en altercados.

Un manifestante camina entre el humo durante una manifestación en Burdeos el 21 de noviembre de 2026. Foto: AFP

Los que salieron a la calle para protestar volvieron a cargar en particular contra el Ejecutivo del presidente, Emmanuel Macron, que vive su momento de mayor impopularidad a menos de cinco meses de los comicios del 18 de abril y el 2 de mayo a los que de todas formas no puede volver a presentarse.

Las organizaciones de estudiantes, los sindicatos y la coordinación de los “chalecos amarillos”, que llevan la voz cantante en esta movilización, apoyados por partidos de izquierda, y en particular por La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, reclaman respuestas sin esperar a los resultados de las elecciones. Consideran totalmente insuficientes las limitadas concesiones del Ejecutivo a las reivindicaciones de los estudiantes y a las reclamaciones sobre los salarios.

En ese contexto, los “chalecos amarillos” ya han anticipado que el próximo sábado tienen intención de volver a manifestarse y los sindicatos preparan una nueva jornada de huelgas el 1 de diciembre para reclamar que el Ejecutivo descongele el índice que sirve para revalorizar los sueldos de los empleados públicos y a las empresas que dejen de obstaculizar las negociaciones salariales.

Será la cuarta huelga de este tipo desde la vuelta de las vacaciones, tras las del 29 de septiembre, el 5 de noviembre y el 17 de noviembre.

Manifestantes permanecen frente a contenedores y mobiliario a los que se ha prendido fuego durante una manifestación en París Foto: AFP

Protección a la policía

El Parlamento francés aprobó el viernes un proyecto de ley para proteger a los policías que usan sus armas, en medio las protestas estudiantiles. El Gobierno y el partido de la candidata presidencial de extrema derecha, Marine Le Pen, afirman que la ley es necesaria para evitar que los agentes sean sospechosos automáticamente de haber utilizado una fuerza desproporcionada.

Los activistas, sin embargo, sostienen que la ley equivaldría a una “licencia para matar”, porque dificultaría la apertura de investigaciones. También creen que haría más difícil exigir responsabilidades a las fuerzas de seguridad en un país donde los casos de presunta brutalidad policial rara vez llegan a los tribunales. El Senado, de mayoría conservadora, aprobó el texto por 205 votos a favor y 110 en contra, después de que la Asamblea Nacional hiciera lo propio en julio. EFE, AFP

Críticas al “discurso de celo y de odio al éxito”

El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió el viernes sus política de rebajas fiscales a las empresas y al capital y criticó a los que piden “impuestos a los que triunfan”, que a su juicio instaura “un discurso de celos y de odio al éxito” y obstaculiza que las fábricas se instalen en Francia. Macron habló durante la inauguración de la Gran Exposición de la Fabricación en Francia.