El asesor jurídico del Senado de Brasil citó los registros de participación del senador Flávio Bolsonaro en 12 votaciones nominales y siete sesiones ordinarias deliberativas desde que abandonó Brasil el 27 de octubre, para defender el mantenimiento de su salario y las prestaciones vinculadas a su mandato.

En una declaración presentada este jueves ante el Tribunal Federal del Distrito Federal, el organismo argumenta que la estancia del parlamentario en Estados Unidos no constituye, por sí sola, motivo para suspender los pagos.

La impugnación, presentada en el marco de cuatro demandas colectivas, se fundamentó en documentos de la Secretaría General del Senado y se basa en la decisión del Presidente del Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), de convocar sesiones semipresenciales, en las que los parlamentarios pueden registrar su asistencia y votar a través de una aplicación.

Todas las sesiones deliberativas celebradas desde la salida de Flávio del país hasta el martes pasado se llevaron a cabo en este formato.

Flávio Bolsonaro y su familia llegan a Miami en un avión privado. Foto: RICARDO ARDUENGO/AFP

Según una encuesta remitida por el Secretario General de la Junta Directiva, Danilo Aguiar, Flávio participó en todas las votaciones nominales y registró su presencia en todas las sesiones ordinarias deliberativas durante el período.

La única ausencia se produjo el 28 de octubre, un día después de su partida, en una sesión extraordinaria. Este tipo de ausencia no se contabiliza a efectos de la pérdida de mandato.

"Estos registros demuestran que el senador Flávio Bolsonaro permaneció en el cargo durante este período", afirma la Secretaría General del Senado.

Participación remota de Flávio Bolsonaro en sesiones

El documento también señala que Flávio estuvo presente en tres reuniones de la Comisión de Seguridad Pública, los días 11 y 18 de noviembre, aunque no dirigió el trabajo de la comisión, que él preside.

El día 11, el parlamentario firmó electrónicamente una solicitud para eliminar de la medida provisional relativa a la renegociación de las deudas rurales una disposición sobre la regulación de la venta de cigarrillos electrónicos en el país. La solicitud, encabezada por el senador Magno Malta (PL), fue aceptada por Alcolumbre.

Basándose en estos registros, el asesor legal del Senado refuta la afirmación de que el pago del salario de Flávio representa una pérdida para los fondos públicos.

Flávio Bolsonaro. Foto: Scott McIntyre/The New York Times

"Dada la presencia del senador en todas las sesiones deliberativas ordinarias durante ese período y su participación en todas las votaciones nominales, no existe fundamento alguno para reclamar un pago sin causa justificada, ni ningún daño que deba ser compensado", afirma la defensa.

La defensa argumenta además que la Directora General del Senado, Ilana Trombka, no tiene autoridad para suspender, por iniciativa propia, el salario de un miembro del parlamento en funciones, salvo las deducciones resultantes de la verificación de ausencias.

"Abandonar el territorio nacional no constituye una causa independiente para la suspensión total de la remuneración parlamentaria sin el debido proceso legal", afirma la Fiscalía General.

El excandidato a la presidente de Brasil, Flávio Bolsonaro, y su familia llegan a Miami en un avión privado. Foto: AFP

El Reglamento Interno del Senado estipula que los parlamentarios deben informar al Presidente de la Cámara sobre cualquier viaje al extranjero, indicando el período de ausencia.

Sin embargo, la Secretaría General del Senado señala que la norma no prevé una sanción específica por el incumplimiento de esta obligación, aunque sí contempla la posibilidad de iniciar un procedimiento disciplinario con base en el Código de Ética y Decoro Parlamentario.

Luisa Marzullo Brasilia / O Globo (GDA)