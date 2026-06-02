Rusia lanza una nueva ola de ataques contra Ucrania: al menos ocho muertos y decenas de heridos

Un ataque ruso contra Ucrania en la madrugada de este martes dejó ocho muertos, tres de ellos en la capital Kiev, que fue alcanzada por misiles balísticos, informaron las autoridades.

"Se confirmó la muerte de tres personas en Kiev", aseguró el jefe de la administración militar de la capital, Timor Tkatchenko, poco después de informar sobre 29 heridos, entre ellos dos niños, en bombardeos contra varios barrios de la ciudad.

"El enemigo está atacando con misiles balísticos", había advertido antes en la plataforma de mensajería Telegram.

Tras las explosiones, algunos pobladores acudieron a los refugios cargando bolsas y mantas por las calles de Kiev, donde se podía ver una densa columna de humo, constataron periodistas de la AFP.

Kyiv Mayor Vitali Klitschko reported that a second strike in the Podilskyi district caused part of a nine-story residential building to collapse, with people possibly trapped under the rubble.



In Kyiv’s Shevchenkivskyi district, a missile reportedly hit a 24-story apartment… pic.twitter.com/R1XnlvKjmg — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) June 2, 2026

En el este del país, en Dnipró, las autoridades informaron de cinco muertos y 25 heridos. "El balance del ataque ruso contra Dnipró sigue aumentando", subrayó el jefe de la administración militar de la región, Oleksandr Ganja. Diez personas resultaron heridas también en Járkov, igualmente en el este de Ucrania, entre ellas un niño, describió en Telegram el alcalde Igor Terekhov.

La ciudad fue "atacada por 15 drones y dos misiles", precisó. Del lado ruso, un civil murió el lunes en la región de Kursk, cerca de la frontera, en un ataque con drones ucranianos, indicó el gobernador local, Aleksandr Khinchtein.

Una densa columna de humo que se eleva desde un incendio durante los ataques con drones y misiles en Kiev el 2 de junio de 2026. Foto: AFP

Un incendio se desató en la refinería de Ilski, en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, a raíz de un ataque con esas aeronaves no tripuladas, según el cuartel general operativo de la región.

Moscú, que bombardea Ucrania casi todas las noches, ha intensificado sus ataques diurnos en los últimos meses, lo que ha provocado una respuesta de Kiev, que a su vez ha incrementado sus operaciones, especialmente a larga distancia, contra Rusia.

Una densa columna de humo que se eleva desde un incendio durante los ataques con drones y misiles en Kiev el 2 de junio de 2026. Foto: AFP

El pasado domingo, Ucrania atacó con drones un depósito de petróleo en el sur de Rusia y una estación de bombeo a cientos de kilómetros del frente, y funcionarios rusos confirmaron ataques en esas zonas.

El gobierno ucraniano ha intensificado los ataques contra la infraestructura de Rusia en el quinto año de guerra, alcanzando en las últimas semanas objetivos tan lejanos como algunos situados en la región de los Urales.

Another horrific, barbaric missile attack on Kyiv.



The Russian army has launched dozens of missiles at residential buildings. Numerous casualties. There are fires and destruction.



What a madness. Putin continues to kill people with sadistic pleasure, simply because he enjoys… pic.twitter.com/FjaXsthGjm — Денис Казанський (@den_kazansky) June 2, 2026

Otro ataque ruso a Ucrania

Un ataque ruso contra la ciudad de Dnipró, en el este de Ucrania, dejó cuatro muertos y al menos 16 heridos, incluidos varios en condiciones graves, informó el martes el gobernador regional.

"El número de heridos en el ataque nocturno ruso en Dnipró subió a 16", declaró en Telegram el gobernador Oleksandr Ganzha. "Este ataque enemigo cobró la vida de 4 personas", agregó.

El funcionario había reportado previamente una mujer muerta y dos heridos en el ataque ruso. En tanto, varias personas resultaron heridas el martes en Kiev, reportaron las autoridades, luego de que periodistas de la AFP escucharon explosiones en la capital ucraniana.

"El enemigo está atacando con misiles balísticos", afirmó en Telegram el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, quien llamó a la población a acudir a los refugios.

Tras las explosiones, algunos pobladores acudieron a los refugios cargando bolsas y mantas por las calles de Kiev, donde se podía ver una densa columna de humo, constataron periodistas de la AFP.

El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, informó de varios incendios y cortes de electricidad provocados por los ataques. Al menos cuatro personas resultaron heridas en los ataques, precisó Klitschko.

En la ciudad central de Járkov, ocho personas resultaron heridas, según el gobernador regional Oleg Siniegubov.