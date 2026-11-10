Retoman negociaciones por la guerra en Ucrania

Después de una pausa de más de ocho meses, Rusia, Ucrania y Estados Unidos reanudarán hoy martes en Abu Dabi sus contactos directos para poner fin a la guerra con una nueva ronda de conversaciones que se extenderá hasta el miércoles.

Según adelantó uno de los dos mediadores estadounidenses, Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, el diálogo estará centrado no sólo en cómo resolver la guerra ruso-ucraniana y garantizar la seguridad y la viabilidad económica del país invadido, como había sido el caso en anteriores contactos.

Esta vez también estarán sobre la mesa las inquietudes que dice tener Rusia desde hace años sobre la expansión hacia el este en décadas recientes de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, y el diseño, en palabras de Kushner, de “una arquitectura de seguridad europea más amplia” que evite nuevos conflictos a largo plazo.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reconoció en una entrevista con la cadena CNN el viernes su preocupación por que el foco se amplíe a posibles movimientos geopolíticos que dejen en un segundo plano las aspiraciones de Ucrania.

“No queremos un segundo Yalta”, dijo el presidente ucraniano en referencia al acuerdo entre Stalin, Roosevelt y Churchill que dividió Europa en esferas de influencia tras la Segunda Guerra Mundial.

En Abu Dabi, la delegación ucraniana tendrá cuatro prioridades: las garantías de seguridad que recibiría el país para el caso de un alto el fuego sostenido, una desescalada en el mar Negro, una tregua energética, el retorno de los niños y el intercambio de prisioneros.

Rusia, por su parte, pretende que Ucrania no ingrese en ningún bloque militar, es decir, en la OTAN; ni acoja bases o tropas extranjeras.

Los ucranianos contarán en Abu Dabi con el apoyo de los asesores de seguridad nacional de Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia. También estará presente en la capital emiratí un emisario del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Kushner anunció ayer que se reunirá antes del comienzo de las conversaciones trilaterales con representantes de la UE, la OTAN y de los países europeos mencionados.

El yerno de Trump propuso cinco objetivos para un posible nuevo pacto de seguridad entre Europa y Rusia: consultas permanentes en materia de seguridad, unos canales fiables de comunicación en situaciones de crisis, mayor transparencia militar, medidas recíprocas para reducir los riesgos de escalada y un marco duradero para la seguridad y la estabilidad de Europa a largo plazo.

Europa ha recordado a Kushner que esos principios ya los asumió la URSS y más tarde Rusia a través de acuerdos y documentos firmados en 1975 (el Acta Final de Helsinki) y en 1990 en la Carta de París para una Nueva Europa, el Tratado sobre Fuerzas Convencionales en Europa y el Documento de Viena sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad (OSCE).

Las conversaciones que comienzan hoy buscan una salida diplomática al conflicto, el más mortífero en Europa desde 1945, que comenzó con la invasión rusa a Ucrania en 2022.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, afirmó ayer lunes que no tiene grandes expectativas sobre la nueva ronda de negociaciones, al considerar que Rusia no ha dado señales de estar dispuesto a negociar de buena fe.

“No tengo grandes expectativas. Hasta ahora no hemos visto señales de que Rusia esté dispuesta a negociar de buena fe”, declaró Kallas a la prensa en París, donde asiste a la reunión de ministros de Exteriores del G7.

Kallas defendió que cualquier proceso negociador debe ir acompañado de gestos concretos por parte de Rusia, como un alto el fuego, el cese de los ataques contra civiles y las infraestructuras civiles y garantías de que no volverá a atacar Ucrania. “Nos gustaría ver un alto el fuego para poder sentarnos a negociar”, señaló Kallas.

Con información de EFE y AFP