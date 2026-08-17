Régimen de Irán ofrece recompensas por US$ 30.000 a civiles que maten o capturen a soldados estadounidenses

El Ejército de Irán anunció ayer domingo una recompensa equivalente a 30.000 dólares a cualquier ciudadano iraní que mate o capture y entregue a un soldado estadounidense, con una prima que se duplicará si la acción es llevada a cabo por una mujer.

Por lo pronto, el comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, dijo que “Si un ciudadano iraní mata o captura y entrega a un soldado invasor estadounidense, recibirá por parte del Ejército de la República Islámica de Irán una recompensa equivalente a 30.000 dólares”, afirmó Hatami, según informó la agencia IRNA. Agregó que, si una mujer lleva a cabo una acción de este tipo, “recibirá el doble de esta recompensa”.

El alto cargo militar dijo que decidieron poner en marcha el plan a raíz del “gran número de solicitudes” de personas que deseaban contribuir económicamente a la guerra con Israel y Estados Unidos, iniciada el 28 de febrero.

Tras casi seis meses de conflicto, EE.UU. no ha llevado a cabo una invasión terrestre de Irán, y Hatami no aportó detalles sobre dónde o cuándo se esperaba que se produjera la muerte o captura de soldados estadounidenses.

El anuncio de Teherán sobre la recompensa se produce dos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que, tras derrotar a Irán, declararía el estrecho de Ormuz territorio de EE.UU.. Irán rechazó de inmediato esas declaraciones y aseveró que el estrecho de Ormuz “no puede ser tomado por la fuerza, por un tuit, un portaaviones, una orden o un discurso electoral”, reafirmando su soberanía sobre el estratégico paso marítimo.

El comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, advirtió también ayer domingo que Irán impedirá que Estados Unidos vuelva a entrar en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el estrecho de Ormuz o restablezca sus bases en Oriente Medio.

El alto cargo militar afirmó que la expulsión de Estados Unidos de Oriente Medio “ya se ha hecho realidad” y que las fuerzas estadounidenses “ya no tienen permiso” para entrar en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el estrecho de Ormuz.

Irán ha exigido a Estados Unidos que ponga fin a la guerra, levante el bloqueo sobre sus puertos y buques y le permita vender su petróleo en los mercados internacionales a cambio de la reapertura del estrecho. Las tensiones permanecen, así como las amenazas mutuas.

Plazo

Las Fuerzas Armadas iraníes afirmaron ayer que no cederán ante Estados Unidos hasta lograr su “derrota completa”, a 24 horas de que expire el plazo de 60 días establecido en el memorando de entendimiento firmado entre Teherán y Washington en junio para negociar un acuerdo definitivo de paz. EE.UU. aún no se ha pronunciado al respecto.

“Hasta la derrota completa de los enemigos, la restitución de los derechos de la heroica nación iraní y la rendición del enemigo, no cederemos ante Estados Unidos”, afirmó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán en un comunicado difundido con motivo del aniversario del regreso de los prisioneros de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), según informó la agencia Tasnim.

El organismo militar aseguró que mantendrá su posición en defensa de las “demandas legítimas” y la “restitución de los derechos” del pueblo iraní y de su líder supremo, Mojtaba Jamenei, sin precisar cuáles son esas demandas.

Irán y Estados Unidos firmaron el 17 de junio un memorando que establecía el fin inmediato de las operaciones militares entre las partes y fijaba un plazo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo de paz. Sin embargo, las hostilidades entre Irán y Estados Unidos se reanudaron el 7 de julio después de que Washington acusara a Teherán de atacar buques comerciales en el estrecho de Ormuz, a lo que siguieron nuevos bombardeos.

EFE