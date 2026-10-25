¿Quién será el próximo presidente de Brasil?

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro son las dos opciones que tenían los brasileños este domingo 25 de octubre de 2026 para elegir a su próximo presidente en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil. El escrutinio ya ha comenzado.

Más de 158 millones de electores, incluyendo casi un millón en el exterior, estuvieron habilitados para sufragar en esta jornada electoral, cuya votación se debía extender, en un principio, desde las 8:00 horas de Brasilia hasta las 17:00 horas.

No obstante, el ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó extender el horario de votación hasta las 19:00 en todo el país, tras las denuncias de problemas en el transporte de electores. La solicitud fue presentada por la campaña de Lula, según O Globo (GDA).

La campaña también presentó una petición similar ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Las últimas encuestas indicaban que el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) y el del Partido Liberal (PL) llegaban técnicamente empatados dentro del margen de error, aunque con una ventaja numérica de Bolsonaro. Eso es lo que mostraban los sondeos de Datafolha y Quaest, publicados este sábado, en la víspera de las elecciones.

En la encuesta de Datafolha, Flávio aparecía con el 51 % de los votos válidos, frente al 49 % de Lula. El margen de error era de dos puntos porcentuales.

Quaest mostró un escenario similar. Flávio tenía el 51 % de las intenciones de voto válido, frente al 49 % de Lula. Teniendo en cuenta el margen de error, que también era de dos puntos porcentuales, tanto por encima como por debajo, ambos llegaron técnicamente empatados.

¿A qué hora se conocerá al ganador en Brasil?

A la espera de los resultados, cabe recordar que, desde el año 1996, Brasil utiliza la urna electrónica, lo que permite que las elecciones hayan pasado a ser totalmente informatizadas. Ese sistema facilita las etapas de votación, escrutinio y divulgación de los resultados.

Teniendo en cuenta que las urnas cierran a las 17:00 horas, la dinámica habitual marca que las primeras cifras concretas se conocerán a partir de las 18:00 horas, momento en el cual el flujo de datos de las diversas zonas del país cobra mayor intensidad y permite esbozar una tendencia clara sobre el ganador de esta jornada electoral.

Persona votando en una cabina de votación durante la segunda vuelta de las elecciones de Brasil. Foto: Nelson Almeida/AFP.

El sistema incluye una etapa previa de verificación biométrica de los votantes, que refuerza la seguridad del proceso electoral al impedir que alguien vote en nombre de otra persona y detectar posibles registros duplicados de electores en el padrón electoral.

Da Silva, a sus 80 años, aspiraba a por su cuarto mandato al frente de Brasil, habiendo gobernado el gigante sudamericano durante los períodos 2003-2007, 2007-2011 y 2023 hasta ahora. Por su parte, su opositor, de 25 años, tiene 45 años y buscaba su primera victoria en unas elecciones presidenciales. Bolsonaro es el hijo del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien gobernó al país entre 2019 y 2023.