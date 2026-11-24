La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reclamó este lunes la liberación incondicional del periodista independiente cubano Henry Constantín, encarcelado desde hace más de dos meses en una prisión de máxima seguridad, y responsabilizó a las autoridades de la isla de su integridad física y psicológica.

"El encarcelamiento de Henry Constantín es una demostración más de la intolerancia del régimen cubano frente al periodismo independiente", afirmó en un comunicado el presidente de la SIP, Carlos Jornet.

Constantín dirige el medio digital La Hora de Cuba y es vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. El periodista fue detenido el 16 de septiembre por supuesta desobediencia y está en prisión provisional en la cárcel Kilo 7, en la provincia centro-oriental de Camagüey, detalló la SIP.

También, agregó que allí pasó 15 días en una celda de castigo después de que los funcionarios aseguraran haber hallado entre sus pertenencias un cuchillo artesanal que, según el periodista, le pusieron para incriminarlo.

Una persona camina afuera del Establecimiento Penitenciario 1580, en La Habana, Cuba. Foto: EFE

Su pareja, la periodista Alejandra García, denunció que Constantín ha perdido peso y que las autoridades penitenciarias no le entregan completos los alimentos y las medicinas que le lleva la familia.

García, que aseguró haber recibido amenazas por sus publicaciones sobre el caso. Además, tiene prohibido visitarlo durante tres meses, una sanción que le notificaron el viernes pasado después de que intentara hacerle llegar agua, comida y libros fuera del horario permitido.

Según la SIP, el caso no es aislado: a comienzos de este mes, las autoridades cubanas detuvieron temporalmente a tres periodistas en cuatro días, entre ellos Yoani Sánchez, directora del diario digital 14ymedio, y Camila Acosta, corresponsal del diario español ABC. EFE