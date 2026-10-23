Libertad de prensa e Inteligencia Artificial, los ejes con los que abrió la Asamblea de la SIP en Bogotá

La libertad de prensa y la inteligencia artificial (IA) son los temas que centran la edición 82 de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que comenzó ayer jueves en Bogotá reivindicando un “periodismo fuerte y pluralista” en la región.

El director del diario bogotano El Tiempo, Andrés Mompotes, aseguró durante la inauguración de la Asamblea que los retos del periodismo iberoamericano “son tan diversos como complejos” y “abordarlos significa que todos los actores”, desde los propietarios de medios hasta las audiencias, “comprendan lo que perderían sin la existencia de un periodismo fuerte y pluralista”.

“Las conversaciones que tenemos en estos días nos encuentran en un momento extraordinario y retador, un momento que parece señalado por el destino (...) en este momento de la historia el periodismo es más necesario que nunca”, expresó.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, consideró que “la asamblea toma lugar en un momento clave” porque “la información de prensa está siendo presionada” no sólo en Latinoamérica sino también en Estados Unidos. “Las instituciones democráticas han sido debilitadas (...) debemos reconocer estas alertas antes de que sean irreversibles”, señaló Manigault.

La Asamblea, que culminará el domingo, cuenta con una agenda que habla no solo de la defensa de las libertades de expresión y de prensa, sino también de los grandes interrogantes que tiene en la actualidad la industria, como inteligencia artificial, sostenibilidad económica, transformación de las redacciones, nuevos modelos de negocio y propiedad intelectual, entre otros.

“Los asesinatos, las amenazas, los exilios y los recientes casos de acoso judicial contra los periodistas son una herida que sigue abierta”, señaló Mompotes.

Ante estos retos, opina el director de El Tiempo, los medios de las Américas deben “buscar estrategias comunes, aprender de las estrategias que están surgiendo en los distintos países”.

Para Mompotes, la IA “ya tiene asiento en las salas de redacción” y ayuda a que los periodistas investiguen mejor. También, juegan un papel fundamental para los ciudadanos en el día a día, pero por eso reflexiona en que las tecnologías tendrán “que ganarse algo mucho más difícil: la confianza” de las audiencias. EFE