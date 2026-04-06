"No son un saludo a la bandera": Orsi se reunió con la SIP y firmó declaraciones sobre libertad de prensa

El presidente de la República, Yamandú Orsi, firmó este lunes la adhesión a la Declaración de Chapultepec y a la de Salta II, impulsadas por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El mandatario expresó que estas "no son un saludo a la bandera”, sino que obedecen a que en Uruguay “creemos y defendemos con firmeza, la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa”.

"Uruguay cree y defiende que la libertad de prensa es una garantía indiscutible para la existencia de una sociedad democrática", sostuvo el mandatario en conferencia de prensa, acompañado por Carlos Jornet, primer vicepresidente de la SIP.

El mandatario consideró que la Declaración de Chapultepec adoptada en 1994 "contiene 10 principios que incluyen claras recomendaciones para prevenir censura y abuso de autoridad contra medios y periodistas, la protección de fuentes, periodistas y la transparencia en la gestión, así como el derecho que tiene la sociedad a la información pública". Por otro lado, afirmó que la Declaración de Salta, que data de 2018, y fue actualizada en 2024, establece las mismas garantías, pero en el desarrollo digital.

El presidente señaló que los uruguayos "creemos profundamente en el valor de la libertad sin por ello tener que sacrificar la búsqueda de mejores condiciones e igualdad de oportunidades para nuestros compatriotas”. “No son nociones contrapuestas, sino complementarias”, añadió.

Vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Carlos Jornet, junto al presidente de la República, Yamandú Orsi. Foto: Camilo Dos Santos/Presidencia de la República.

"Los países no se refundan cada cinco años"

Orsi dijo que los países "no se refundan cada cinco años sino que se hacen más robustos y confiables cuando se apuesta a la acumulación positiva en todos los órdenes". Además, afirmó que en 2025, durante la celebración de los 40 años del retorno a la democracia "todos los mandatarios uruguayos" coincidieron en que el respeto a las libertades fundamentales los une y que "el debate público no debe ser un espacio para difundir ataques personales, falsedades deliberadas o desacreditarse".

Orsi se comprometió a respetar los contenidos de ambas declaraciones y a "dejar un canal abierto con la SIP para el intercambio de información, consultas o sugerencias".

Por su parte, en representación de la SIP, Carlos Jornet agradeció y destacó la adhesión de Uruguay a las declaraciones y anunció que el presidente Orsi se convirtió "en el primer mandatario en firmar la Declaración de Salta II".