La libertad de prensa en las Américas cae a su nivel más bajo, pero Uruguay resiste el retroceso

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) divulgó este martes que las condiciones para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en las Américas registraron un deterioro dramático, con un promedio regional de 47,10 puntos, el nivel más bajo desde que se realiza el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa. Uruguay, con 68,78 puntos sobre 100, se ubica en la quinta posición entre los países de las Américas con mayor libertad de prensa.

Según el informe, en su sexta edición, se trata de uno de los "peores años" para el periodismo en la región, marcado por homicidios, detenciones arbitrarias, exilios e impunidad en países como México, Honduras, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Cuba y Venezuela.

El reporte señala que el deterioro no distingue ideologías políticas y se presenta en distintos sistemas de gobierno del continente.

"Las libertades de prensa y expresión en el continente no han sido favorecidas por ninguno de los polos de radicalización política que caracteriza a la región en los últimos años", detalló.

Subrayó que "los presidencialismos autoritarios han marcado la pauta en las naciones peor evaluadas".

En muchos de los países peor evaluados, los jueces participantes en el análisis atribuyen a los poderes Ejecutivos las situaciones adversas a la libertad de expresión y de prensa.

Entre los patrones mencionaron el uso de instituciones del Estado para criminalizar al periodismo independiente y el lenguaje de estigmatización contra la prensa acompañado en ocasiones de presiones o agresiones de grupos de choque.

También, la fiscalización y asfixia financiera de medios privados críticos, así como la aprobación de leyes que penalizan expresiones contrarias a los intereses del poder.

Igualmente, la SIP, con sede en Miami, advirtió en su informe sobre mecanismos de protección considerados ineficientes frente a ataques de grupos criminales o irregulares contra periodistas.

Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025 Foto: SIP

Los mejores y peores

El informe destaca que las mejores condiciones para la libertad de expresión y el periodismo independiente se registraron en República Dominicana, la única nación con más de 80 puntos sobre 100 en el índice, seguida por Chile, Canadá, Brasil, Uruguay y Jamaica, que se ubican en la categoría de "Baja Restricción".

En contraste, en la franja de Alta restricción están Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador, mientras que Nicaragua y Venezuela figuran en la categoría de "Sin libertad de expresión".

El documento también destaca el retroceso de Estados Unidos, que pasó de la cuarta a la undécima posición y descendió de la categoría de "Baja restricción" a la de países "En restricción".

En total, 195 jueces de 23 países, incluyendo por primera vez a Haití, participaron en la evaluación de esta sexta edición del índice, elaborada por la SIP en alianza con investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela.

El informe también señala que 2026 se perfila como un año de transformaciones políticas en la región, especialmente en países que han celebrado elecciones recientes como Chile y Honduras.

Igual en Venezuela, en referencia a la captura por parte del gobierno de Estados Unidos del expresidente Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcotráfico en Nueva York.

Además, el organismo regional advierte sobre incertidumbre en torno al clima de derechos civiles en varios países y sobre la capacidad de la prensa para impulsar cambios que garanticen su sostenibilidad, especialmente en contextos de crisis económica como el que atraviesa Bolivia.

El informe abarca el periodo de medición del 2 de noviembre de 2024 al 1 de noviembre de 2025.

EFE