Qué significa "misantropía", la palabra que apareció en la falsa alerta masiva enviada en Brasil

La madrugada de este sábado 20 de junio de 2026, millones de brasileños recibieron en sus teléfonos celulares una inesperada notificación de “alerta extrema” emitida supuestamente por la Defensa Civil. El mensaje, que apareció acompañado de una alarma sonora generó preocupación y desconcierto entre los usuarios antes de que las autoridades confirmaran que se trataba de una falsa alerta enviada tras una invasión a la plataforma oficial del sistema.

El aviso fue distribuido a través de Defensa Civil Alerta, una herramienta creada para advertir a la población sobre riesgos inminentes relacionados con fenómenos meteorológicos, desastres naturales y otras emergencias. Sin embargo, el contenido recibido durante la madrugada no guardaba relación con ninguna amenaza real.

Misantropi4: desprecio u odio a la humanidad

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la presencia de la palabra “misantropi4” en el mensaje. El término despertó curiosidad entre los usuarios y rápidamente se convirtió en una de las búsquedas más realizadas en internet. La palabra deriva de “misantropía”, un concepto utilizado para describir la aversión, el desprecio o incluso el odio hacia la humanidad, aunque también puede referirse a una profunda desconfianza hacia las personas o a una tendencia al aislamiento social.

Este es el mensaje que llegó a millones de celulares en Brasil. La alerta decía "misantropi4", que significa "odio a la humanidad". Foto: Rosana Décima/El País

Tras detectar el incidente, la Defensa Civil Nacional informó que retiró temporalmente la plataforma de funcionamiento. Según explicó en un comunicado, el sistema fue invadido y el disparo de la alerta fue realizado de forma remota por una persona ajena al Sistema Nacional de Protección y Defensa Civil.

Investigan hackeo a sistema de notificaciones de alertas

Las autoridades señalaron que existe la sospecha de un ataque informático y anunciaron que el caso será investigado por la Policía Federal. El objetivo es identificar a los responsables, determinar cómo lograron acceder a la plataforma y restablecer el funcionamiento seguro del servicio.

La falsa notificación generó temor en distintos puntos de Brasil debido a que las alertas extremas están diseñadas para advertir sobre situaciones de alto riesgo y suelen ir acompañadas de sonidos y mensajes que requieren atención inmediata de la población.

Mientras avanza la investigación, la Defensa Civil reiteró que no existía ninguna emergencia real vinculada al mensaje enviado durante la madrugada y pidió a la población mantenerse atenta únicamente a las comunicaciones oficiales emitidas a través de sus canales habituales.

O’Globo (GDA)