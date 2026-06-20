"La reina de la chatarra": la telenovela brasileña que paralizaba al país y qué fue de sus protagonistas

Emitida originalmente por la cadena brasileña TV Globo entre abril y octubre de 1990, La reina de la chatarra (Rainha da Sucata) se convirtió en una de las telenovelas más exitosas de su época. En Uruguay fue transmitida por Teledoce y alcanzó una enorme popularidad, sumándose al furor que generaban entonces las producciones brasileñas en la televisión local. La novela tuvo 179 capítulos y fue escrita por el reconocido autor brasileño Silvio de Abreu.

La historia gira en torno a María do Carmo, interpretada por Regina Duarte, una mujer de origen humilde que construye una fortuna gracias al negocio familiar de compra y venta de chatarra. Convertida en una empresaria poderosa, intenta ganarse un lugar en la tradicional élite paulista, que la desprecia por sus orígenes.

Enamorada desde joven de Edu Figueroa, personaje de Tony Ramos, acepta casarse con él cuando la aristocrática familia atraviesa una profunda crisis económica. Sin embargo, el matrimonio está marcado por intereses, conflictos de clase y la permanente interferencia de Laurinha Figueroa, la manipuladora villana interpretada por Glória Menezes.

Además de los protagonistas, el reparto reunió a algunas de las mayores estrellas de la televisión brasileña: Daniel Filho, Renata Sorrah, Antônio Fagundes, Cláudia Raia, Aracy Balabanian, Raúl Cortez, Patrícia Pillar, Cláudia Ohana.

La novela fue uno de los grandes éxitos de Globo en la década de 1990. Alcanzó un promedio cercano a los 61 puntos de audiencia en Brasil, ubicándose entre las ficciones más vistas de la historia de la emisora. Además, fue exportada a numerosos países de América Latina, entre ellos Uruguay, donde se transformó en un fenómeno televisivo.

Uno de los aspectos más recordados fue su retrato de la confrontación entre los “nuevos ricos” y la vieja aristocracia. También incorporó acontecimientos reales de Brasil, como el impacto económico del llamado “Plan Collor”, que obligó incluso a reescribir escenas mientras la novela estaba al aire.

En la recta final, Laurinha, la gran villana de la historia, termina suicidándose al arrojarse desde el edificio de la empresa de chatarra, uno de los momentos más impactantes de la novela. Su muerte se convierte en un misterio que impulsa los últimos capítulos. Los productores llegaron a grabar distintos desenlaces para evitar filtraciones.

Finalmente, María do Carmo logra superar las intrigas y reconciliarse con Edu. Aunque el desenlace fue exitoso para la audiencia de la época, con los años ha generado debates por el comportamiento del personaje masculino y la decisión de la protagonista de perdonarlo.

Regina Duarte y Tony Ramos hoy: dos realidades bien diferentes

Cuando La reina de la chatarra (Rainha da Sucata) se convirtió en un fenómeno de audiencia en Brasil y Uruguay a comienzos de los años 90, sus protagonistas, Regina Duarte y Tony Ramos, ya eran dos de las máximas figuras de la televisión brasileña. Más de tres décadas después, ambos continúan siendo nombres de referencia, aunque con trayectorias muy diferentes.

Regina Duarte, que interpretó a la empresaria María do Carmo, tiene hoy 79 años y se encuentra alejada de las telenovelas. Tras décadas como una de las grandes estrellas de Globo, dejó la emisora en 2020 para asumir la Secretaría Especial de Cultura durante el gobierno de Jair Bolsonaro, una decisión que generó controversias y dividió opiniones en Brasil. Desde entonces ha mantenido una presencia más discreta, dedicada a proyectos personales, actividades artísticas y apariciones ocasionales en los medios. En los últimos años volvió a ser noticia por el reencuentro parcial con Globo a raíz de homenajes y reposiciones de sus grandes éxitos, entre ellos precisamente La reina de la chatarra.

La actriz también ha ocupado espacio en la prensa brasileña por cuestiones familiares, especialmente a partir de declaraciones públicas de su hija, la también actriz Gabriela Duarte. Aun así, sigue siendo considerada una de las intérpretes más influyentes de la historia de la televisión brasileña.

Tony Ramos, por su parte, mantiene una intensa actividad profesional. A sus 77 años continúa protagonizando producciones televisivas y cinematográficas. En 2024 preocupó a sus seguidores tras sufrir un sangrado intracraneal que obligó a una intervención quirúrgica, pero logró recuperarse y regresar al trabajo pocos meses después.

Durante 2025 y 2026 participó en nuevas producciones de Globo y confirmó su regreso al cine junto a Glória Pires en Se Eu Fosse Você 3, continuación de una de las comedias más exitosas de Brasil. Además, volvió a encabezar una telenovela en horario central, reafirmando su condición de figura imprescindible de la pantalla brasileña.

Aunque los años han pasado desde aquellos días en que María do Carmo y Edu Figueroa cautivaban a millones de espectadores, Regina Duarte y Tony Ramos siguen ocupando un lugar privilegiado en la memoria afectiva del público latinoamericano. La reposición de La reina de la chatarra en Brasil y el recuerdo de su éxito en Uruguay han vuelto a poner en primer plano a dos actores que marcaron una época dorada de las telenovelas.