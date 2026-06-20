Misteriosa alerta extrema enviada a celulares provoca miedo en Brasil: Defensa Civil investiga hackeo

Las autoridades brasileñas investigan un presunto ataque informático contra la plataforma nacional de alertas de emergencia luego de que miles de personas recibieran durante la madrugada de este sábado una notificación de "Alerta Extrema" en sus teléfonos celulares sin que existiera ninguna situación de riesgo real.

El incidente generó confusión y preocupación en distintas regiones del país, ya que el sistema utilizado está diseñado para advertir a la población sobre amenazas graves e inminentes, como inundaciones, tormentas severas, deslizamientos de tierra u otros desastres naturales.

Según informó la Defensa Civil Nacional, la alerta fue enviada de manera no autorizada tras una intrusión en la plataforma oficial de notificaciones del gobierno federal. El sistema fue desactivado preventivamente mientras se investiga lo ocurrido y se refuerzan las medidas de seguridad.

La notificación que llegó a millones de celulares: misantropi4

La notificación llegó a los teléfonos con la categoría de "Alerta Extrema", el nivel más alto dentro del sistema. Sin embargo, en lugar de informar sobre una emergencia, el mensaje contenía únicamente la palabra "misantropía", que en algunos dispositivos apareció escrita como "misantropi4".

La expresión llamó la atención de los usuarios porque no tiene ninguna relación con los protocolos de protección civil. El término significa "odio a la humanidad", según explicaron las propias autoridades brasileñas.

En un comunicado, la Secretaría Nacional de Protección Civil y Defensa informó que la alerta fue activada de forma remota por una persona ajena al sistema. La principal hipótesis es que se trató de un hackeo, por lo que se prevé la participación de la Policía Federal en la investigación.

El mensaje fue recibido por usuarios de varios estados brasileños. Organismos regionales de Defensa Civil, entre ellos los de Sao Paulo, Río de Janeiro y Paraná, aclararon que no fueron responsables del envío de la alerta y señalaron que no existía ninguna situación de emergencia que justificara una comunicación de ese nivel.

Barra Funda en Sao Paulo Foto: Google Street View

¿Qué sabe del hackeo en Brasil?

La Defensa Civil de Sao Paulo indicó que se puso en contacto con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y con otras instituciones vinculadas al funcionamiento de la herramienta para determinar el origen del incidente.

NOTA OFICIAL



A plataforma de envio do Defesa Civil Alerta foi tirada do ar às 1h30 da madrugada deste sábado (20/6), após ter sofrido uma invasão e disparado um alerta para diversas regiões do país, ordenado remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa… pic.twitter.com/0YYXk3yIJW — Defesa Civil Nacional (@defesacivilbr) June 20, 2026

Por su parte, las autoridades de Río de Janeiro señalaron que la comunicación se debió a una falla en la plataforma de transmisión administrada por la Defensa Civil Nacional y remarcaron que no había ningún riesgo relacionado con desastres naturales en el estado.

La notificación llegó a los teléfonos con la categoría de "Alerta Extrema", el nivel más alto dentro del sistema. Foto: O' Globo.

El sistema afectado utiliza tecnología de difusión celular, que permite enviar mensajes directamente a los teléfonos ubicados en determinadas zonas geográficas, incluso sin que los usuarios se registren previamente. Las alertas suelen ir acompañadas de señales sonoras y están destinadas exclusivamente a situaciones que representan un peligro inmediato para la población.

Tras el incidente, el gobierno brasileño anunció que la plataforma permanecerá temporalmente fuera de servicio hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad necesarias. También aseguró que adoptará medidas para evitar nuevos accesos no autorizados y preservar la confiabilidad de una herramienta considerada clave para la gestión de emergencias.

Con información de O´Globo