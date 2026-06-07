Qué es la revuelta “flamenco rosa” y qué se propone hacer contra los proyectos de la familia Trump

El “flamenco rosa” es el símbolo de una inédita revuelta ciudadana en Albania contra dos megaproyectos turísticos ligados a la familia Trump, que miles de manifestantes consideran una amenaza para el medioambiente. Las protestas en Albania, ya bautizada como la ‘revolución del flamenco’, contra la creación de un complejo turístico de lujo vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, y a su esposa Ivanka Trump, se han internacionalizado, con protestas de la diáspora albanesa en Italia, EE.UU. y Canadá.

Ayer sábado se convocaron nuevas manifestaciones en la ciudad portuaria de Vlora, en la costa adriática del sur del país, cerca de una de las zonas afectadas por los proyectos, mientras una multitud volvió a llenar las calles de la capital, Tirana. Fue el sexto día consecutivo de protestas desde que comenzó la movilización en el pueblo pesquero de Zvërnec y en la laguna de Vjosa-Narta, uno de los dos lugares incluidos en los planes de inversión asociados a Kushner e Ivanka Trump. El otro es la isla de Sazan, una antigua base militar de la era comunista situada a pocos kilómetros de la costa y que “fascinó” a Ivanka Trump cuando la “descubrió”, según relató en entrevista.

Una empresa vinculada a Affinity Partners, el fondo de inversión de Kushner, desarrolla el proyecto junto a los hermanos multimillonarios cataríes Ramez y Mohamad Al-Khayyat, que adquirieron terrenos frente al mar en Zvërnec. Parte de esos terrenos se encuentran a apenas unos cientos de metros de una zona costera protegida, un humedal que sirve de refugio a flamencos, focas monje y tortugas marinas en época de anidación.

El Gobierno declaró en 2024 inversor estratégico a la empresa que desarrollará los proyectos por un coste total de 5.400 millones de euros. “Albania no está en venta”, “Ivanka, vete a casa”, “Cancelad el proyecto”, son algunas de las consignas en las protestas.

El primer ministro albanés, Edi Rama, afirmó que no había “ningún motivo de preocupación”. “Primero tenemos que disponer del proyecto. No podemos debatir sobre algo que no existe”, dijo.

Hasta ahora no se ha construido nada en la zona, pero el proyecto ha sido mencionado en imágenes en Instagram de Kushner, en visitas de Ivanka Trump a Albania con inversores a principios de este año y en los últimos días han aparecido videos que muestran trabajos preparatorios en la costa y excavadoras en la playa.

AFP