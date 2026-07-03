Protestas y reclamos a 1.000 días del ataque de Hamás: exigen crear comisión que investigue fallos previos

Decenas de protestas ayer jueves en Israel exigieron una comisión de investigación estatal independiente sobre los fallos que precedieron a los ataques de la organización terrorista Hamás el 7 de octubre de 2023, de los que se cumplieron mil días.

Durante la jornada se celebraron en todo el país una serie de actos de conmemoración. La primera ceremonia tuvo lugar a las 06.29 de la mañana, la hora exacta en que Hamás lanzó su ataque contra Israel y desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

“¿Cuánta sangre más se derramará?”, rezaban algunas de las pancartas enarboladas por manifestantes en Tel Aviv. Trazado en la playa de esta localidad, frente a la embajada estadounidense, un mensaje de varios metros muestra la consigna: “1.000 días de duelo y abandono. ¡No olvidaremos!”, según imágenes compartidas por el Movimiento Pro Democracia Israelí.

Las manifestaciones, que se extendieron por todo el país, están organizadas por varios colectivos, el mayor de ellos, Comité Octubre, una organización formada por familiares de personas que murieron en los ataques de Hamás.

Manifestantes israelíes durante una concentración contra el gobierno y la guerra en Gaza, en Tel Aviv. Foto: AFP

En Jerusalén, decenas de manifestantes bloquearon a primera hora de la mañana la entrada de vehículos a la Knéset (Parlamento) e instalaron un enorme ataúd decorado con consignas, que fue retirado por la Policía.

El 7 de octubre de 2023 terroristas palestinos, liderados por Hamás, lograron atravesar la valla fronteriza y atacaron a las comunidades israelíes cercanas a la Franja de Gaza, además de un festival, matando a unas 1.200 personas y secuestrando a 251. Ese día estalló la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás. Un alto el fuego rige desde el 10 de octubre de 2025.

Durante más de dos años de ofensiva, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se opuso a la creación de una comisión estatal de investigación, pese a que la mayoría de la sociedad, como reflejaron numerosas encuestas, se lo exigía.

El pasado noviembre, su Ejecutivo anunció que establecería una comisión, pero gubernamental, lo que causó gran revuelo entre el público general y la oposición. Y es que, mientras en una comisión estatal los miembros son designados por el presidente del Tribunal Supremo, en esta ocasión será Netanyahu el encargado de nombrar el comité ministerial que determinará los plazos y los temas que se investiguen.

Manifestantes israelíes sostienen pancartas durante una concentración contra el gobierno en Tel Aviv. Foto: AFP

Hasta el momento, solo el Ejército y el Shin Bet, la agencia de inteligencia interior israelí, hecho investigaciones internas sobre el 7 de octubre, concluyendo que la respuesta fue tardía y deficiente.

Para Dina Hertz, residente de Jerusalén, lo que más le pesa es que 1.000 días después siente que siguen “atrapados en esta situación y no se ha hecho lo necesario para poder pasar página”.

“Me refiero a una verdadera comisión de investigación, a que se asuman responsabilidades y se extraigan lecciones concretas, y a que quienes estaban al mando el 7 de octubre muestren un auténtico sentimiento de vergüenza y dolor”, declaró a la AFP la mujer.

La llamada Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, que se convirtió en uno de los principales símbolos de la movilización para lograr la liberación de los cautivos durante la guerra en Gaza, será rebautizada como Plaza de la Memoria.

Palestinos caminan entre los escombros de edificios al sur de la Franja de Gaza, el 26 de mayo de 2026. Foto: AFP

En la plaza, bajo el sol abrasador, una niña tocó un piano cubierto de calcomanías en homenaje a las víctimas y a los soldados caídos en combate.

“Es un día de llanto, un día de furia, un día de ira y, sobre todo, un día de luto”, dijo Eyal Eshel, cuya hija fue asesinada el 7 de octubre. “Durante 1.000 días hemos seguido contando, y seguiremos contando hasta que se establezca una comisión estatal de investigación y hasta que este gobierno ya no esté en el poder”, agregó.

La organización Comité Octubre, fundada por familiares de las víctimas y de los rehenes del 7 de octubre, exigió en X la creación inmediata de una comisión estatal de investigación. EFE, AFP

Fronteras de Siria, Líbano y Franja de Gaza

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el ejército permanecerá “durante un tiempo indeterminado” en las zonas de seguridad establecidas en Líbano, Siria y la Franja de Gaza. “Las Fuerzas de Defensa de Israel permanecerán en las zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza durante un tiempo indeterminado con el fin de proteger a nuestros habitantes y nuestras comunidades de los elementos yihadistas”, afirmó.