Elecciones en Israel 2026: el partido Likud anunció la candidatura oficial de Benjamin Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se postulará a un nuevo mandato en las elecciones legislativas de octubre en Israel, según anunció este miércoles su partido, el Likud.

Netanyahu, de 76 años y apodado Bibi, "se presentará a las próximas elecciones y, con la ayuda de Dios, las ganará", declaró la formación en Telegram.

Este anuncio se produce ante las dudas sembradas sobre el futuro del político de quién más tiempo ha estado al frente de Israel -más de 18 años en total desde 1996-, por declaraciones de Donald Trump.

Un periodista de ABC News afirmó el martes que, durante una reciente entrevista, el presidente estadounidense destacó la "carrera extraordinaria" del primer ministro israelí y a la vez se preguntó si este querría participar de una nueva campaña.

"No lo sé", respondió el mandatario republicano a su propia pregunta y calificó el tema de "cuestión abierta".

AFP