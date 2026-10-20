Protestas en Italia: el gobierno de Meloni analiza medidas para evitar disturbios y saqueos

El Gobierno italiano de Giorgia Meloni baraja nuevas medidas en materia de orden público para evitar que se repitan los violentos disturbios y saqueos del pasado fin de semana en ciudades como Milán. Para ello, tiene previsto celebrar un Consejo de Ministros hoy martes.

Ayer Meloni reunió en Roma a varios ministros con competencias sobre seguridad y a dirigentes de las fuerzas del orden y de los servicios de inteligencia. Este encuentro, de acuerdo a las mismas fuentes, ha servido para analizar medidas propuestas por los cuerpos de policía para reforzar las labores de prevención de este tipo de actos.

El Gobierno ha decidido actuar después de que algunas protestas del domingo por el encarecimiento de la vida degeneraran en violentos disturbios y saqueos en ciudades como Turín, Bologna o Milán.

Algunos medios adelantan que se tratará de un decreto-ley, una tipología a la que se recurre en situaciones de urgencia y que debe ser revalidado por el Parlamento en el plazo de 60 días.

Barricada en llamas y enfrentamientos entre manifestantes y policía en la Piazza Duomo de Milán durante protestas contra el alto costo de vida. Foto: AFP

El partido Liga, socios de coalición de Meloni, ha planteado el despliegue de más militares en las zonas “calientes” del país, reforzando la Operación Calles Seguras.

También ha propuesto la extensión hasta un máximo de 24 horas de la denominada “retención preventiva”, que permite arrestar a un sujeto considerado una amenaza antes del desarrollo de una manifestación pública. EFE