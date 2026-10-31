Princesa italiana transforma su palacio en Roma en un alojamiento de lujo para preservar su historia

La princesa italiana Giacinta Ruspoli decidió abrir las puertas del patrimonio de su familia para ofrecer un servicio de alojamiento en el corazón de Roma.

Junto a su madre, la princesa María Pia, recibe personalmente a los visitantes en la Residencia Ruspoli Bonaparte, un palacio del siglo XVI que cuenta con cuatro suites equipadas con muebles antiguos y comodidades modernas.

Según cuenta O Globo y replica La Nación, la abogada, diseñadora e influencer anunció esta iniciativa que busca afrontar los elevados costos de conservación de este tipo de inmuebles históricos.

“Nos consideramos meros guardianes de estas propiedades. Los tiempos cambiaron. Mi familia quiere compartir con otras personas toda esta belleza que recibimos como un regalo”, relató Ruspoli. La apertura de estos espacios responde a una tendencia adoptada por la aristocracia italiana ante los altos gastos operativos que demanda la preservación de este tipo de viviendas.

Hija del príncipe Lillio Sforza Marescotti Ruspoli y la actriz Maria Pia Giancaro, Giacinta Ruspoli, también conocida como La Principessa 2.0, es descendiente de una de las familias aristocráticas más antiguas y reconocidas del país europeo.

Además de la propiedad romana, la familia también ofrece estancias en el Castillo Ruspoli, ubicado en Vignanello, a unos 80 kilómetros al norte de la capital, conocido por su jardín renacentista.

Cómo es hospedarse en el palacio de la princesa italiana en Roma

La residencia está ubicada cerca de la Piazza di Spagna y de las zonas comerciales más exclusivas de la capital italiana, y las tarifas de las habitaciones parten de los US$470 por noche e incluyen desayuno y servicio de mayordomo.

Cada una de las cuatro suites supera los 90 metros cuadrados de superficie, y a lo largo de sus amplios salones posee chimeneas de piedra, mármol y elementos decorativos de época.

Además, el palacio también posee un fuerte vínculo con la historia europea al haber sido el hogar de Hortense de Beauharnais, reina de los Países Bajos y madre de Napoleón III, durante parte del siglo XIX.