Polémica en Brasil: anulan casi 300 mil votos a candidato de Río de Janeiro y hay ganador en primera vuelta

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil rechazó la candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos) al gobierno de Río de Janeiro, y anuló los 274.411 votos que obtuvo el pasado domingo equivalentes al 3,17% del total contabilizado.

La decisión ordena al Tribunal Regional a volver a contabilizar los votos, lo que dará la victoria en primera vuelta al candidato Douglas Ruas (Partido Liberal).

El Tribunal Regional ya había rechazado la candidatura a Garotinho, al considerar que estaba inhabilitado debido a una condena por improbidad administrativa, pero Garotinho presentó un recurso ante el TSE, que no había resuelto el caso antes de la primera vuelta. Por eso los votos fueron contabilizados el domingo de las elecciones, hasta que el TSE tomara una decisión sobre el caso.

“Abusivo y oportunista”

Uno de los ministros del TSE que primero se pronunció durante la votación, fue Floriano Azevedo. Afirmó que los votos otorgados al exgobernador deben ser considerados nulos porque no cumple con las condiciones para ser elegible.

A continuación lo acompañó Estela Aranha y André Mendonça. El último afirmó que la nueva contabilización de los votos de la primera vuelta en Río de Janeiro “no es una medida excepcional, sino una consecuencia expresamente prevista en el régimen jurídico de las candidaturas bajo juicio”.

Anthony Garotinho. Foto: O Globo

Luego Dias Toffoli aseguró que la candidatura de Garotinho “es inexistente” y que, por eso, los votos son nulos. “No hay forma de contabilizar estos votos como votos válidos. Estos votos son inexistentes, ni siquiera son anulados o nulos, porque ese candidato no tenía las condiciones de elegibilidad. Su candidatura es inexistente, insisto en este punto”, dijo Toffoli.

Garotinho había presentado un recurso ante el TSE para intentar revertir el rechazo de su candidatura. Después de la primera vuelta, pidió retirar ese recurso, es decir, desistió de seguir peleando judicialmente por su candidatura. No obstante, los ministros rechazaron el pedido.

La defensa del exalcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes (Partido Social Democrático), calificó el desistimiento de “abusivo, oportunista y emulativo”. “Es absurdo que una sola persona decida el destino de Río de Janeiro”, afirmó el abogado José Roberto Castro Neves, después de señalar que, con el desistimiento, Garotinho busca “transferir” sus votos a Douglas Ruas (PL) para que este gane las elecciones ya en primera vuelta.

Douglas Ruas. Foto: O Globo

Las discrepancias

El primero en discrepar fue el ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, quien votó a favor de mantener la segunda vuelta de las elecciones para el gobierno de Río de Janeiro, incluso ante la posibilidad de una anulación definitiva de los votos atribuidos al exgobernador Anthony Garotinho.

Según su interpretación, un cambio posterior en la situación jurídica de esos votos no puede modificar retroactivamente el resultado del escrutinio que determinó la necesidad de una nueva votación entre Eduardo Paes (PSD) y Douglas Ruas (PL).

Cueva destacó que, en la primera vuelta, el candidato más votado obtuvo el 49,27% de los votos, porcentaje insuficiente para garantizar la victoria, y que la exclusión posterior de los votos de Garotinho no podría modificar esa conclusión.

El ministro también consideró que el recurso presentado por Garotinho perdió su objeto, ya que el exgobernador recibió apenas el 3,17% de los votos y no tiene posibilidades de acceder al cargo en disputa.

Para Cueva, permitir que decisiones posteriores sobre candidaturas modifiquen la necesidad de realizar una segunda vuelta comprometería la seguridad jurídica y podría dejar indefinidamente abierto el resultado de las elecciones. Los argumentos de Cueva fueron acompañados por Sebastião Reis.

Por Mariana Muniz, Pepita Ortega, Bernardo Mello e Anna Bustamante, O Globo/GDA