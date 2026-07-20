Petro dijo que mostrará pruebas de un "fraude" electoral en Colombia con "70.000 testigos digitales"

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este lunes que hará pública la demanda presentada ante la justicia por, según él, un presunto fraude electoral en los comicios del pasado 21 de junio.

Durante su último discurso como mandatario, en el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia de Colombia, también convocó a una huelga “general e indefinida” contra el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, si este intenta revertir sus reformas clave.

Petro no reconoce la victoria del candidato de ultraderecha, quien se impuso por 251.854 votos sobre el aspirante oficialista Iván Cepeda según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Esta noche se publica la demanda que ya se entregó a la justicia colombiana con todas las pruebas e indicios que 70.000 testigos digitales, personas que se juntaron voluntariamente, expertas, sobre todo jóvenes, en el tema de los algoritmos y la programación de computadores, descubrieron del fraude en Colombia", manifestó

desde el sur de Bogotá.

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, da un discurso en la conmemoración del Día de la Independencia, el 20 de julio del 2026. LUIS ACOSTA/AFP fotos

El mandatario responsabilizó a la Registraduría Nacional y afirmó que los directivos de la empresa encargada de la logística, Thomas Greg & Sons, "deben ir a la cárcel".

Asimismo, sostuvo que la administración entrante responde a intereses del gobierno de Estados Unidos, asegurando que la gestión de De la Espriella "se ubica en Miami y Washington", en referencia al respaldo recibido por el presidente estadounidense Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio.

A pesar de las denuncias de Petro, las autoridades electorales de Colombia y las misiones internacionales de observación validaron los resultados de las elecciones presidenciales de Colombia, señalando que no se detectaron irregularidades sistemáticas durante el escrutinio definitivo.

Llamado a la huelga y futuro en la política

En su despedida, el presidente saliente advirtió que la transición política derivará en una fuerte movilización social si el nuevo Ejecutivo intenta derogar las leyes laborales y agrarias impulsadas por la izquierda durante sus cuatro años de gestión.

Militantes durante el discurso del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, en la conmemoración del Día de la Independencia, el 20 de julio del 2026. LUIS ACOSTA/AFP fotos

"Si van a tumbar las estabilidades, las condiciones laborales conquistadas en este gobierno, habrá huelga general e indefinida en Colombia. Si van a arrasar con violencia la reforma agraria sobre el campesinado, habrá paro agrario nacional", aseveró el mandatario.

Petro recalcó que la oposición a la administración entrante "se ejerce en la calle y con resistencia", instando a sindicatos, organizaciones indígenas y movimientos populares a mantener las protestas pacíficas para defender los avances sociales logrados desde agosto de 2022.

Al hacer un balance de su administración, Petro calificó su despedida como "transitoria" y destacó indicadores económicos y sociales de su gestión, resaltando reducciones en los índices de pobreza y desempleo que calificó como históricas.

El jefe de Estado confirmó además que aceptó asumir la jefatura política del partido Pacto Histórico una vez que concluya su mandato presidencial el próximo 7 de agosto, tras una propuesta formulada por el senador Iván Cepeda.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

Con información de EFE