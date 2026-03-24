Países Bajos: trabajadores encontraron fragmento de barco vikingo de 1.300 años durante obras de saneamiento

Un grupo de trabajadores de la localidad de Wijk bij Duurstede, en Países Bajos, estaba haciendo obras de saneamiento como de costumbre cuando se encontraron con algo fuera de lo común: una viga de madera labrada. El hallazgo llamó la atención de Danny van Basten, un vecino de la zona aficionado a la arqueología, que se contactó con dos organizaciones especialistas en barcos vikingos: la fundación Viking Managment y el Museo Dorestad.

Según consignó el municipio en su sitio web, la forma, los grabados y el acabado de la pieza indican que pudo haber formado parte de la estructura de un barco. La viga mide aproximadamente 3,2 metros de largo y 30 centímetros de grosor, aunque existen indicios de que originalmente era incluso más grande.

Pieza de madera perteneciente a barco vikingo encontrada en Holanda. Foto: gobierno de Wijk bij Duurstede.

Los análisis preliminares, basados en la ubicación y la presencia de fragmentos de cerámica cercanos al lugar del hallazgo, sugieren que el objeto data de entre los siglos VIII y IX. Sin embargo, no se descarta que el barco tenga un origen más reciente, lo que indicaría una fecha cercana al año 1.300.

Hallazgo de una pieza de madera de un barco vikingo. Foto: gobierno de Wijk bij Duurstede.

"Hallazgo excepcional a nivel local y nacional"

Anne de Hoop, coordinadora de la investigación y arqueóloga municipal, calificó el hallazgo de excepcional tanto a nivel local como nacional. Hoop explicó que la pieza de madera será sometida un proceso de limpieza y análisis de los anillos de crecimiento de la madera, una técnica que permite determinar con mayor precisión su antigüedad. Se estima que el procedimiento dure varios meses.

Para evitar daños, la viga fue cuidadosamente envuelta y retirada del lugar. El sitio del hallazgo también suscita varios hipótesis entre los investigadores, que evalúan si el fragmento pudo haber sido transportado a través de un antiguo canal que había en la zona. El Museo de Dorestad ya presentó interés en exhibir la pieza de madera de un futuro.

Con información de OGlobo/GDA