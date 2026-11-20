Thomas Wayne Markle Sr., padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, fue declarado ayer jueves mentalmente competente para comprender el proceso penal que enfrenta en Estados Unidos por presunta posesión de pornografía infantil, durante una audiencia celebrada en un tribunal federal de Tampa (Florida).

Una psiquiatra determinó durante la audiencia de competencia, presidida por la magistrada Lindsay S. Griffin, que Markle está en condiciones de comprender el proceso judicial.

El informe psiquiátrico concluyó que pese a sus dificultades cognitivas, Markle comprende la gravedad de los cargos que enfrenta y tiene capacidad para colaborar con su defensa.

La jueza Griffin dijo que aceptaba el informe como prueba y que ninguna de las partes había presentado objeciones.

Según los documentos de la corte, Markle tiene prevista para el próximo 1 de diciembre una audiencia preliminar en Florida, en la que el juez examinará si existen pruebas suficientes para que el proceso penal continúe.

Sin embargo, según el medios Page Six, esta comparecencia podría quedar cancelada si antes un gran jurado emite una acusación formal en su contra.

En ese caso, el procedimiento seguiría otra vía judicial y el juicio se tramitaría en California.

Markle, de 82 años, fue arrestado el pasado 6 de noviembre en Lakeland (Florida).

EFE