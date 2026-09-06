Nuevo gobierno de Colombia le hace frente a las guerrillas ante ataques a sus fuerzas que ocasionaron varias bajas

Un ataque de guerrilleros con una veintena de drones contra una guarnición militar en el este de Colombia dejó al menos dos soldados muertos y cinco heridos el viernes, informaron autoridades. El presidente Abelardo de la Espriella, en guerra frontal contra las organizaciones ilegales con el respaldo de Estados Unidos, responsabilizó a los rebeldes del ELN por este hecho ayer sábado.

“Al ELN le digo con absoluta claridad: por cada policía o soldado que asesinen, haré caer sobre ustedes todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado”, escribió De la Espriella en X.

El atentado ocurrió en la región del Catatumbo, donde la fuerza pública sostiene operaciones ofensivas por orden del mandatario derechista que la próxima semana recibirá en Barranquilla al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

Una fuente del ejército en la zona aseguró que los guerrilleros utilizaron por lo menos 20 drones cargados con explosivos. El alcalde de Ocaña, el poblado en el que está la guarnición atacada, decretó un toque de queda nocturno. Videos en redes sociales muestran a estudiantes de una universidad tendidos en el suelo en las aulas con el sonido de las explosiones de fondo.

Cerca de cumplir su primer mes en el cargo, el presidente intensifica los bombardeos y los operativos en tierra contra las diferentes organizaciones ilegales que operan en Colombia.

El mandatario ha aparecido caminando en medio de cadáveres cubiertos con mantas blancas en ruedas de prensa o videos divulgados por Presidencia para rendir cuentas sobre esas acciones. Colombia ingresó en agosto al llamado Escudo de las Américas, la alianza antinarco liderada por Trump.

AFP