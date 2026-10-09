“Nuevas ideas” para la paz: con Rusia al ataque en el campo de batalla, se abre una nueva instancia de diálogo

Los enviados del presidente estadounidense Donald Trump se reunirán este fin de semana en Miami con negociadores ucranianos y europeos para debatir “nuevas ideas” para poner fin a la guerra con Rusia. Steve Witkoff y Jared Kushner “analizarán nuevas ideas y propuestas que los negociadores estadounidenses comenzaron a elaborar con los rusos y los ucranianos durante su reciente visita a la región”, señaló una fuente conocedora de las conversaciones.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó que sus negociadores mantendrán conversaciones con los enviados de Trump el viernes y el sábado.

“El equipo negociador ucraniano tiene previsto reunirse mañana (viernes) en Estados Unidos con Jared Kushner y Steve Witkoff...”, dijo Zelenski. “Se espera que la reunión dure dos días. También contamos con que un equipo europeo se sume ”, añadió.

Los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania se han visto en gran medida estancados, ya que la atención de Washington se ha desplazado hacia su conflicto con Irán y mientras Rusia ha intensificado sus ataques aéreos en todo el país devastado por la guerra.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (izq.), recibe al enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, en Kiev Foto: AFP

Las reuniones de este fin de semana en Miami se dan en medio de una intensificación de los bombardeos rusos en Ucrania.

Al menos 30 personas murieron ayer jueves cuando un bombardeo ruso alcanzó dos autobuses en Kramatorsk, una ciudad próxima a la línea del frente en el este de Ucrania, en uno de los ataques más mortíferos de las últimas semanas. Zelenski prometió que el ataque “no quedará sin respuesta”.

Imágenes difundidas por las autoridades locales mostraron los restos calcinados de los vehículos, así como cuerpos y escombros dispersos sobre la calle.

“Rusia intenta destruir toda vida en el Donbás y el mundo debe responder a ello”, escribió Zelenski en Telegram, advirtiendo que el balance de víctimas podría aumentar.

El lugar donde impactaron bombas planeadoras rusas contra varios edificios residenciales en Sloviansk, Ucrania, el 23 de julio de 2026 Foto: TYLER HICKS/NYT

La policía indicó que los autobuses fueron alcanzados por una bomba planeadora. “La magnitud y el modo de estos ataques -asesinando e hiriendo a personas en autobuses, en sus hogares y trabajos, en distintas zonas del país- es reprobable”, declaró en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

El ataque de ayer tuvo lugar un día después de que un misil ruso destruyera un edificio residencial de cinco plantas en Priluki, en la región de Chernígov, causando 22 muertos, entre ellos cinco niños. AFP, EFE