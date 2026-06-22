Netanyahu rechaza rumores de salida del Líbano

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, alejó ayer domingo por la noche los rumores sobre una posible retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) del territorio que ocupan actualmente en el sur de Líbano.

“¿Qué haría Estados Unidos? ¿Dirían que no hay nada que hacer? ¿Pararían el fuego? (...) No, saben perfectamente lo que haría Estados Unidos. Cruzarían la frontera, crearían una zona de seguridad, eliminarían a los terroristas y protegerían a la población hasta que la amenaza desapareciera”, afirmó Netanyahu en una conferencia organizada por Jewish News Syndicate en Jerusalén. El mandatario israelí aseguró también que “habrá paz en Líbano” cuando el grupo chií Hezbolá, “representante de Irán”, deje de ser una amenaza para las comunidades del norte de Israel y para sus tropas, aunque este fin de semana entrara en vigor un “alto al fuego” que ha sido violado por ambas partes constantemente desde entonces.

En esta misma línea, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo en un comunicado ayer por la noche que el Estado hebreo “no tiene intención de retirarse de Beaufort, que es parte integral de la zona de seguridad en Líbano y esencial para la defensa de las comunidades de Galilea y las fuerzas de las FDI”. Mientras tanto, un portavoz de las FDI actualizó las políticas del Comando del Frente Interno y, a partir de las seis de la mañana locales de hoy se levantarán las restricciones en hasta ocho comunidades del norte de Israel colindantes con Líbano, que tendrán un nivel de actividad plena y no parcial como hasta ahora.

El viernes, Líbano sufrió una de las jornadas más sangrientas con la muerte de al menos 48 personas según el Ministerio de Salud Pública, mientras que cuatro soldados israelíes murieron entonces tras un ataque de Hezbolá en el área de Ali Taher.

EFE