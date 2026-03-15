Murió el candidato a la presidencia de Perú Napoléon Becerra en un accidente automovilístico

Uno de los 36 aspirantes a la presidencia de Perú, Napoleón Becerra, murió este domingo 15 de marzo de 2026 tras sufrir un accidente de tránsito,

confirmaron fuentes de su partido y medios oficiales.

Al momento del accidente que terminó con su vida, Becerra se dirigía a cumplir una actividad proselitista en el sur del país, a pocas semanas de los comicios generales de abril próximo en Perú.

Becerra lideraba al izquierdista Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú). El accidente fatal ocurrió en la autopista Vía de los Libertadores, en la región de Huancavelica, cuando Becerra viajaba hacia la vecina región de Ayacucho, declaró a la emisora RPP la candidata a diputada por Lima por su agrupación Emily Silva.

"Hemos sido informados hace unos minutos del accidente por compañeros que se encuentran en la zona y que viajaban con él. Nos han notificado que nuestro presidente (Napoleón Becerra) ha fallecido", señaló Silva.

Según información provista por el alcalde de Pilpichaca, Balvín Huamaní, la camioneta que trasladaba Becerra se despistó, cayendo a una cuneta al lado de la vía, informó La Nación (GDA). Tras el accidente, el candidato fue trasladado a un centro de salud local, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Otras tres personas resultaron heridas -dos de ellas de gravedad- y fueron derivadas a Ayacucho, añadió el medio argentino.

El candidato presidencial de Perú Napoleón Becerra murió en un accidente de tránsito. El vehículo se despistó y cayó en una cuneta al costado de la vía. Foto: La Nación/GDA.

Emily Silva, contó que Becerra se dirigía en un auto particular a su destino desde la noche del sábado junto con una comitiva.

“Yo anoche me comuniqué con él y me informó que se estaban yendo a Ayacucho. Como venían viajando por el tema de la campaña, se estaban trasladando en vehículo particular y me dijeron que hoy día iban a estar en Ayacucho”, manifestó en diálogo con RPP.

Asimismo, Silva solicitó apoyo al Gobierno para trasladar los restos de Becerra a Lima.

“Nosotros no tenemos recursos para viajar por avión como hacen otros candidatos. Esa es la muestra clara de que no tenemos recursos y por eso tenemos que viajar por nuestros propios medios, con nuestros carros, justamente arriesgando nuestras vidas”, expresó.

Candidato presidencial peruano Napoléon Becerra. Foto: Instagram/Napoleón Becerra.

El hecho generó conmoción en el arco político peruano y motivó mensajes de solidaridad hacia la familia, los allegados y los militantes del Partido de los Trabajadores y Emprendedores.

Las elecciones presidenciales de Perú serán el domingo 12 de abril.

Con información de EFE y La Nación/GDA