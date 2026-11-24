El subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente, Dmitri Medvédev, amenazó ayer lunes a Ucrania que Moscú puede recurrir a las armas nucleares en caso de ataque con armamento convencional.

La política estatal nuclear “permite, de hecho, efectuar un ataque nuclear preventivo cuando la propia existencia del Estado esté amenazada o cuando nuestro país haya sufrido un daño inaceptable”, señaló en un artículo titulado “Soberanía estatal y armas nucleares: aspectos jurídicos internacionales para garantizar la seguridad nacional”.

Medvédev subrayó que la doctrina nuclear rusa aprobada en 2024 contempla el empleo de bombas atómicas en caso de ataque con armamento aéreo convencional que pueda conllevar “una catástrofe tecnogénica, ecológica o social”.

Añadió que, “formalmente” tanto Ucrania como sus aliados occidentales “ya crearon situaciones” en las que Rusia contempla en principio el empleo de armamento estratégico, aunque añadió que durante los casi cinco años de guerra aún no se ha generado una “necesidad directa” para su uso. “Kiev y sus correligionarios siempre deben recordar que para garantizar la seguridad nacional nosotros podemos y, en casos concretos, estamos obligados a utilizar todos los medios a nuestro alcance, lo que incluye el empleo potencial de armas nucleares”, señaló.

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, supervisa las pruebas de un tanque T-90M Proryv en la región de Sverdlovsk. Foto: AFP

Añadió que tanto las autoridades ucranianas como sus patrocinadores occidentales “no deben albergar peligrosas ilusiones. Si llegaran a hacerse realidad los escenarios anteriores, el jefe de Estado no solo tiene el derecho, sino también la obligación, de emplear armas nucleares. Esto debe ser plenamente asumido por todos aquellos que a día de hoy están jugando con fuego”.

Durante su artículo de 27 páginas Medvédev también llega a la conclusión de que el derecho internacional no prohíbe el uso de ese armamento de destrucción masiva en casos excepcionales para “salvar un país”. En ese sentido, según el exjefe del Kremlin, el propio país debe determinar la proporcionalidad de la respuesta al daño causado.

Al mismo tiempo, aseveró que, en caso de que los socios occidentales de Ucrania entreguen armamento nuclear a Kiev, Moscú podría considerar un ataque preventivo. “Las entregas occidentales de armas nucleares, públicas o secretas, al régimen de Kiev pueden obligar a Rusia a tomar una decisión preventiva para neutralizar este peligro”, aseguró.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aprobó hace dos años una nueva doctrina que autoriza un ataque nuclear en caso de que el ataque convencional enemigo suponga “una amenaza crítica para la soberanía y (o) integridad territorial” de los países que integran la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia.

La gente observa el humo que se desprende de un edificio residencial en llamas tras un ataque con drones rusos en Kiev. Foto: AFP

Expansión regional

En tanto, la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, Rosemary DiCarlo, alertó ayer lunes de la expansión regional de la guerra entre Ucrania y Rusia y de un invierno crítico con una respuesta humanitaria en crisis. “Estamos alarmados por los ataques que se extienden cada vez más allá de las aguas territoriales de Ucrania y la Federación de Rusia”, advirtió DiCarlo durante una sesión del Consejo de Seguridad sobre Ucrania.

La secretaria mencionó la caída de dos misiles y un dron en Polonia el 20 de noviembre y la incursión de drones en Moldavia tres días antes. DiCarlo también se refirió a ataques ucranianos contra buques rusos en el mar Báltico.

La funcionaria denunció que Rusia ha intensificado los ataques contra las instalaciones eléctricas, los sistemas de agua y calefacción y las infraestructuras ferroviarias y agrícolas. “Si los ataques continúan a este ritmo o se intensifican, es probable que las necesidades humanitarias superen la capacidad y los recursos disponibles”, alertó DiCarlo.

Según dijo, los ataques contra la infraestructura energética son “aún más extensos y sistemáticos” que en el mismo periodo del año pasado. Por eso, la secretaria adjunta advirtió de un invierno crítico para miles de ucranianos, que pueden verse expuestos a cortes prolongados de electricidad. EFE