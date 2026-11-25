Al menos seis personas murieron y otras veinte permanecen desaparecidas luego de que se inundara una mina de oro ilegal en el distrito de Bogor, situado en la provincia de Java Occidental, a unos 60 kilómetros al sur de Yakarta. La agencia de búsqueda y rescate de Indonesia —también conocida como Basarnas—, informó que varios efectivos "han estado evaluando el lugar y extrayendo agua de la excavación minera" desde la mañana del lunes.

Los tres cadáveres hallados en primera instancia se encontraban a una profundidad de entre 30 y 40 metros aproximadamente. Por el momento no se ha detallado si el resto estaba en la misma zona de la mina.

Grupo de rescatistas trabaja en una mina ilegal en Indonesia. Foto: Agencia EFE.

La mina tiene estructuras inestables y un espacio estrecho

Las víctimas quedaron atrapadas en una mina de oro a cielo abierto que se inundó cuando un río cercano se desbordó tras las lluvias torrenciales registradas el lunes, informó la Policía. Según señalaron este miércoles las autoridades, una veintena de mineros permanecen atrapados en la cavidad y continúan las labores de búsqueda para rescatarlos.

"Estamos llevando a cabo la evacuación con mucha precaución, ya que existen numerosos riesgos. En primer lugar, hay presencia de agua en el túnel, el espacio es estrecho y, además, hay estructuras inestables en su interior", afirmó la jefa de la oficina de Basarnas en Yakarta, Desiana Kartika.

El pasado mayo, en otro accidente de la misma tipología en el Sudeste Asiático, un grupo de mineros que había entrado en una cueva de Laos en busca de yacimientos de oro quedó atrapado en la cavidad, situada en la ciudad de Long Chaeng.

De los siete desparecidos, cinco de ellos fueron rescatados con vida una semana después del incidente, ocurrido después de que lluvias inundaran la cueva y provocaran un deslizamiento de tierra que bloqueó su salida.

En 2018 en Tailandia, los 13 integrantes del equipo juvenil de fútbol Jabalíes Salvajes fueron rescatados de la cueva de Tham Luang, en una misión que atrajo la atención internacional y fue retratada en películas, documentales y libros.

Agencia EFE