¿Marine Le Pen puede ser candidata?: el argumento de un juez que pone en duda sus aspiraciones electorales

El presidente de la Sala honoraria del Tribunal Supremo francés, Didier Guérin, expresó sus dudas sobre la posibilidad de que Marine Le Pen pueda presentarse a las presidenciales del año próximo tras su condena por desvío de fondos del Parlamento Europeo.

En una entrevista que publicó ayer martes Le Monde, Guérin, que presidió la sala de lo criminal del Supremo entre 2014 y 2017 considera que en caso de que prospere el recurso en casación de la sentencia dictada en Apelación contra Le Pen en julio pasado la favorita de los sondeos no podrá concurrir a los comicios de abril-mayo próximo.

Según su tesis, si el Supremo anula el veredicto de Apelación, se aplicará el dictado en primera instancia el 31 de marzo de 2025, que condenaba a Le Pen a dos años de arresto domiciliario y a cinco de inhabilitación con aplicación preventiva.

Le Pen fue condenada por desvío de fondos del Parlamento Europeo, tras haber pagado con fondos de ese organismo destinados a los asistentes parlamentarios a trabajadores de su partido y a empleados domésticos.

Marine Le Pen, candidata de extrema para las elecciones presidenciales francesas de 2027, pronuncia un discurso en Orleans. Foto: AFP

El magistrado, uno de los mayores expertos judiciales de Francia, considera que el recurso al Supremo anula la sentencia en Apelación e impone la de primera instancia, por lo que de facto Le Pen está inhabilitada.

Le Pen lanzó su candidatura después de que en segunda instancia el tribunal rebajara la pena a un año de arresto domiciliario y solo 15 meses de inhabilitación, que ya ha cumplido.

Le Pen ha presentado una queja ante el Consejo Superior de la Magistratura francés contra el juez Guérin por sus declaraciones sobre su inelegibilidad, al considerar que vulneran el deber de reserva de los magistrados y contienen valoraciones de carácter político. EFE