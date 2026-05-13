"Mal presentimiento": acusada de matar a su hijastra envió mensajes diciendo que la niña estaba en peligro

La localidad de São João de Meriti, en Baixada Fluminense, Río de Janeiro, se vio sacudida en los últimos días por el asesinato de Myrella Venceslau Freire, de 12 años. Por el caso fue detenida la pareja de la madre de la adolescente, Bianca Martins da Silva Oliveira; según relataron los testigos la relación entre ambas mujeres era "conflictiva" y estuvo marcada por "frecuentes discusiones".

El día del crimen Bianca le dijo a la madre de la adolescente, Vitória, que Myrella era "despistada" y que "sería un blanco fácil". "Tiene una mente débil, cualquiera puede engañarla. Es muy despistada, cree que lo sabe todo, pero aún no sabe nada de esta vida. Un blanco fácil en este mundo ridículo", afirmó. El mensaje fue enviado poco después de que la madre de Myrella y la imputada terminaran su relación y se despidieran por chat.

La madre de Myrella, Vitória, durante el funeral de su hija. Foto: OGlobo/GDA.

"Espero que todo esté bien, espero que seas feliz. Solo ten cuidado cuando Myrella salga, porque pueden pasar muchas cosas", agregó. Los mensajes fueron enviados entre las 07:00 y las 09:00 de la mañana. Luego, cerca de las 11:00, Bianca envió otro mensaje a la madre de Myrella, afirmando que tenía un "mal presentimiento". Unos 17 minutos después afirmó que estaba "en el ómnibus".

Al inicio de la investigación, Martins declaró a la policía que había salido temprano de casa para una entrevista de trabajo y que no había regresado hasta el mediodía. En su declaración, afirmó que nadie le abrió la puerta y que decidió saltar el muro, encontrando la casa saqueada. Según su relato, tras percatarse de la desaparición de Myrella, contactó con Vitória para informarle de lo sucedido. Cuando la madre llegó al lugar, ambas comenzaron a buscar a la joven y finalmente encontraron a Myrella muerta.

Luces de un patrullero, imagen ilustrativa. Foto: Freepik.

Inicialmente, la hipótesis era que la vivienda había sido asaltada por un hombre que violó y asesinó a la adolescente. Sin embargo, el informe de la autopsia, que se completó este sábado, no encontró signos de violencia sexual en el cuerpo de la víctima.

Durante la investigación, un testigo declaró a la policía que Bianca se encontraba en la casa a las 11:26 a. m. Precisamente a esa hora, Vitória habló por última vez con su hija por teléfono. Con base en la información recabada y las contradicciones de Bianca durante la investigación, el tribunal ordenó su arresto. La investigación continúa abierta.

Con información de OGlobo/GDA