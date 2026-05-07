Lula y Trump, hoy cara a cara en la Casa Blanca: los espinosos temas que estarán sobre la mesa

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, será recibido hoy jueves por Donald Trump en la Casa Blanca. Hay varios temas espinosos sobre la mesa, mientras Lula busca mejorar su imagen de cara a las elecciones de octubre.

Lula y Trump han mantenido una relación difícil. La de hoy será apenas su segunda reunión oficial, tras otra en Malasia en 2025. Aquel encuentro fue cordial y llevó a que Estados Unidos relajara aranceles impuestos a Brasil por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump y condenado a 27 años de prisión por un intento golpista.

Mucho ocurrió desde entonces: Estados Unidos derrocó al dictador Nicolás Maduro en Venezuela y lanzó una guerra contra Irán. Lula, que acusa a Trump de actuar como un “emperador”, ha criticado abiertamente estas acciones.

Lula llega a la reunión políticamente debilitado, tras una serie de derrotas en el Congreso, y empatado en las encuestas para las presidenciales de octubre con el senador Flávio Bolsonaro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desembarca del Air Force One a su llegada procedente de Miami. Foto: AFP

Oliver Stuenkel, profesor de Relaciones Internacionales de la Fundación Getúlio Vargas, dijo a la AFP que Lula buscará “fortalecer la relación personal con Trump” para minimizar el riesgo de interferencias estadounidenses en las elecciones, como declaraciones de apoyo a Flávio Bolsonaro. “Somos optimistas porque fue Trump quien invitó, entonces se terminó aquel momento de beligerancia entre Estados Unidos y Brasil”, dijo el diputado Rubens Pereira Júnior, del Partido de los Trabajadores de Lula.

La seguridad es hoy la principal preocupación de los votantes brasileños y la lucha contra el crimen organizado ocupará un lugar destacado en la agenda entre Lula y Trump.

El ministro de Hacienda, Dario Durigan dijo que Brasilia quiere ampliar la cooperación bilateral en el combate a los cárteles del narcotráfico. Estados Unidos y Brasil firmaron en abril un acuerdo para luchar contra el tráfico de armas y drogas. Ahora comparten datos, como revisiones con rayos X a contenedores que viajan de Estados Unidos a Brasil.

Según Stuenkel, a Brasil le interesa mostrar que está haciendo su parte, para “reducir el riesgo” de que Estados Unidos designe como terroristas a los dos mayores grupos criminales brasileños, el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital. AFP