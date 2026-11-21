En varios países europeos se realizaron ayer viernes multitudinarias manifestaciones contra el aumento del costo de la vida y la militarización. Tras protestas en varios países, sindicatos y activistas de Francia, el Reino Unido, Bélgica, España, Italia, Portugal y Grecia subieron la apuesta a inicios de noviembre convocando manifestaciones simultáneas ayer viernes y durante el fin de semana.

Algunos manifestantes agitaron pancartas con la consigna “lucha por nuestro futuro”, encendieron bengalas y quemaron tanques de cartón.

En el centro de Madrid, cientos de estudiantes participaron en una manifestación en defensa de la educación pública y en oposición a la privatización de las escuelas y al aumento del gasto militar.

Coreando consignas, varios manifestantes ondeaban banderas sindicales rojas y blancas que mostraban un puño cerrado sosteniendo un lápiz y una llave inglesa.

“Defiende la educación pública” y “Por una educación de calidad”, se leía en algunas pancartas.

Aunque las multitudinarias protestas se basaron en quejas nacionales, las preocupaciones son compartidas a escala continental, entre ellas el aumento del costo de la vida, el difícil acceso a la vivienda, el deterioro de la educación, la militarización, etc.

“Son quejas legítimas”, afirmó a la AFP el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, quien alerta de que “gran parte de la población” no puede “alcanzar el nivel de vida de sus padres” por “el lento crecimiento y la mayor desigualdad”.

Las protestas tienen lugar cuando la invasión rusa de Ucrania se aproxima a su quinto año y antes de una serie de elecciones clave en España, Francia, Italia y Grecia entre este año y 2027.

Organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios de una veintena de países europeos convocaron también ayer una huelga internacional de la juventud, bajo el lema “Luchemos por nuestro futuro, no por sus guerras”.

En las calles se repite una queja común: la sensación de que los gobiernos europeos están demasiado ocupados con las crisis geopolíticas y ayudando a las grandes empresas, y que no invierten lo suficiente en el bienestar de las generaciones más jóvenes.

En Francia, la movilización coincide con el octavo aniversario del movimiento de los chalecos amarillos, que surgió para protestar contra un alza del combustible, y en España, con el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

Estudiantes españoles se unieron a la convocatoria de huelga europea para pedir fortalecer la educación pública y destinar el gasto militar a más inversión en colegios, institutos, universidades, también sanidad y vivienda.

“La degradación de nuestros institutos y universidades públicas es cada día mayor, mientras la enseñanza privada se lleva miles de millones de euros en subvenciones”, señala el manifiesto del Sindicato de Estudiantes, organizador de la protesta en varias regiones de España.

La asociación estudiantil denuncia también las últimas cargas policiales contra los docentes movilizados en Madrid y contra trabajadores durante la huelga general del 13 de noviembre.

En Madrid se concentraron en la céntrica Puerta del Sol con cánticos como “la lucha es el único camino”, y “la (enseñanza) pública no se vende, se defiende”.

En Alemania, miles de jóvenes se manifestaron en varias ciudades. En Berlín, la policía informó de que la marcha había llegado de forma pacífica a su punto final, con hasta 4.500 participantes en su momento culminante, aunque los organizadores hablaron de hasta 15.000 manifestantes.

En los vídeos publicados por la plataforma Gen Z regelt (la Generación Z lo arregla), que había convocado las protestas, una serie de manifestantes piden “paz en vez de servicio militar” y expresan su rechazo a los recortes en gasto social.

Con información de EFE y AFP