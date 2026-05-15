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El País Mundo

Laboristas abren la carrera electoral para suceder a Starmer: quiénes son los dos favoritos a Downing Street

El exministro de Sanidad, Wes Streeting, quien tras renunciar aseguró que había “perdido la confianza” en Starmer y el alcalde de Mánchester, Andy Burnham, son los candidatos más firmes.

El País
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15/05/2026, 03:15
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La puerta del número 10 de Downing Street se ve en la fotografía tomada en el centro de Londres.
La puerta del número 10 de Downing Street se ve en la fotografía tomada en el centro de Londres.
Foto: AFP

La sucesión del primer ministro británico, Keir Starmer, aún no ha comenzado formalmente, pero la dimisión de uno de sus ministros y el probable regreso parlamentario del popular alcalde de Manchester, Andy Burnham, indican que la carrera por el liderazgo laborista ya está abierta.

El escenario inmediato para Starmer, que insiste por el momento en seguir en el cargo, se dificultó ayer jueves después de que Wes Streeting renunciara como ministro de Sanidad y evidenciase todavía más las divisiones en el Gobierno laborista.

En su texto de dimisión, Streeting aseguró que había “perdido la confianza” en Starmer como líder, y tras la debacle laborista en las elecciones locales y regionales de la pasada semana, se hizo evidente que no era la persona adecuada para encabezar al partido de cara a los próximos comicios generales ante la amenaza de la derecha populista del Reform UK de Nigel Farage.

En esta línea, el ex ministro de Sanidad, que en los últimos días ya sonaba como posible reemplazo de Starmer, especialmente entre el ala derechista del partido, abogó por abrir un debate sobre el futuro liderazgo de la formación “con el mejor rango de candidatos posible”.

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El secretario de Salud británico, Wes Streeting, abandona el número 10 de Downing Street tras asistir a una reunión de gabinete en el centro de Londres.
El exsecretario de Salud británico, Wes Streeting, a la salida del número 10 de Downing Street
Foto: AFP

Si bien Streeting nunca ha escondido sus ambiciones políticas, todavía no ha presentado su candidatura para suceder a Starmer como líder laborista ni ha activado el mecanismo interno para convocar unas primarias en el partido.

Para ello, es necesario sumar individualmente el respaldo de, al menos, 81 diputados -el correspondiente a una quinta parte del total de parlamentarios laboristas (403)- y, por el momento, nadie ha demostrado tenerlo.

El tiempo para Streeting corre en su contra, puesto que el actual alcalde de Mánchester, Andy Burnham, el gran favorito entre las bases laboristas para suceder a Starmer, abrió una vía política que le permitiría volver como diputado a la Cámara de los Comunes y pugnar por el liderazgo laborista.

El parlamentario Josh Simmons dijo renunciar ayer jueves a su escaño por la circunscripción de Makerfield, en la región de Mánchester, para que Burnham “pueda regresar a su hogar”, en referencia al Parlamento de Westminster, donde fue diputado entre 2001 y 2017. Burnham ya confirmó su intención de presentarse como candidato en los comicios parciales de Makerfield. EFE

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