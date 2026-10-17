La sucesión de Antonio Guterres: todos los aspirantes a secretario general de la ONU reciben vetos

Los siete aspirantes a suceder al secretario general de la ONU recibieron ayer viernes el veto de al menos un miembro permanente del Consejo de Seguridad, lo que abre la puerta a nuevas candidaturas.

Al término de esta votación preliminar, ninguno de los siete candidatos logró evitar votos negativos por parte de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, China y Rusia, potencias con poder de veto.

El Consejo de Seguridad celebró ayer una nueva votación sobre los candidatos con un formato que permite conocer si enfrentan el veto de alguno de los cinco miembros permanentes, lo que complicaría sus aspiraciones para suceder al portugués António Guterres.

Al igual que en las cinco rondas anteriores, este sondeo no vinculante (conocido como straw poll) se celebró a puerta cerrada y de manera confidencial.

Sin embargo, esta vez los cinco miembros con derecho a veto votaron con papeletas de un color, mientras que los otros diez miembros rotativos lo hicieron en papeletas blancas. Esta diferencia permite conocer, por primera vez, si alguno de los aspirantes se enfrenta al rechazo de una de las cinco potencias con derecho a veto.

Dado que esta votación todavía no es vinculante, los vetos podrían variar en futuros sondeos. Aun así, ayudará a crear una idea de quiénes lideran la carrera a la secretaría general.

Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas Foto: AFP

Hasta ahora, la costarricense Rebeca Grynspan mantiene el liderazgo, seguida por la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi, aunque los tres recibieron más votos negativos en la quinta ronda que en las anteriores. Por detrás quedaron el ugandés Olara Otunnu, el senegalés Macky Sall, las ecuatorianas María Fernanda Espinosa e Ivonne Baki.

Hasta la fecha, solo la chilena Michelle Bachelet se ha retirado de la candidatura en medio del proceso de votación. La argentina Virginia Gamba lo hizo antes de que iniciaran los sondeos.

Ahora crecen los rumores sobre posibles nuevos aspirantes. Según el portal especializado PassBlue, la ministra de Estado de Emiratos Árabes Unidos, Lana Nusseibeh, podría sumarse a la carrera. También suenan la mexicana Alicia Bárcena, el jamaicano Courtenay Rattray, o el turco Feridun Sinirlioğlu. AFP, EFE