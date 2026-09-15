Japón supera por primera vez en su historia las 100.000 personas centenarias y el 88% son mujeres

En Japón, el número de personas de 100 años o más superó por primera vez en la historia la barrera de los 100.000 habitantes, según los datos oficiales relevados durante este mes de setiembre.

De acuerdo a la información publicada por el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar del país asiático, la proporción de centenarios en el territorio japonés se situó en 87,5 personas por cada 100.000 habitantes, alcanzando un total de 107.677 habitantes centenarios en todo el país.

Este nuevo registro se da en la previa a una nueva celebración del Día del Respeto a los Mayores, feriado celebrado a nivel nacional el tercer lunes de septiembre cada año, y confirmó un incremento de 7.914 personas con respecto al año anterior. El dato consolida un proceso ininterrumpido de aumento de la longevidad que acumula 56 años consecutivos de subidas.

La investigación gubernamental expuso además una marcada diferencia de género dentro de este grupo etario. Las mujeres representan aproximadamente el 88 % del total, con 94.298 integrantes frente a los 13.379 hombres que alcanzan o superan el siglo de vida.

Dos personas mayores vestidas con prendas tradicionales de lunares y cintas en la cabeza. Foto: Canva.

Las zonas con más adultos de 100 años, el factor que lo explica y el contraste entre géneros

El reporte detalló que la esperanza de vida media en la nación asiática se ubicó en 87,33 años para las mujeres y en 81,35 años para los hombres. Al mismo tiempo, las autoridades revelaron que Fuyo Kishimoto, una residente de Kioto de 114 años, y Hikaru Kato, un hombre de Kumamoto de 112 años, son las personas de mayor edad de cada género dentro del territorio.

En lo que respecta a su distribución geográfica por prefecturas, Shimane registró la tasa más alta del país por 14° año consecutivo, al contabilizar 186,65 personas de 100 años o más por cada 100.000 habitantes. En el extremo opuesto, Saitama presentó la proporción más baja, con 51,27 centenarios por cada 100.000 pobladores.

Por su parte, la capital, Tokio, concentró la mayor cantidad absoluta de centenarios con 8.890 personas, aunque su tasa respecto a la población total resultó menor a la de las áreas rurales, ubicándose en 62,4 por cada 100.000 habitantes.

Pareja mayor sonriendo al aire libre junto a un árbol. Foto: Canva.

La evolución de las cifras oficiales muestran que, cuando los registros gubernamentales comenzaron a confeccionarse en 1963, Japón contabilizaba 153 personas centenarias. La estadística rebasó los 1.000 casos en 1981 y superó la barrera de los 10.000 en 1998.

Los especialistas argumentan esta tendencia al desarrollo de la tecnología médica y la mejora de los tratamientos de salud. Sin embargo, la subida constante en la cantidad de adultos mayores coincide además con la caída de la tasa de fertilidad a mínimos históricos.

Actualmente, el país asiático posee una edad promedio que se sitúa en 49,9 años, posicionando a la sociedad japonesa como la segunda más envejecida del planeta detrás de Mónaco.

Una madre carga a su hija. Foto: Canva.

Con información de EFE y AFP.