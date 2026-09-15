Denuncian intimidación a una de las acusadas en el juicio por el asesinato de exrugbista argentino en París

La defensa de una joven coacusada por el asesinato del exrugbista argentino Federico Martín Aramburú denunció este martes ante el Tribunal de Apelaciones de París la aparición de grafitis intimidatorios frente a su residencia temporal.

Según el abogado Florian Lastelle, la acusada, que comparece en libertad, encontró grafitis explícitos que evocaban la escena del crimen frente al apartamento que alquiló para asistir al juicio.

La acusada "ha sido identificada en esta sala de audiencia" y "sin duda seguida", denunció Lastelle, quien desde el estrado arremetió, sin mencionar nombres, contra "algunos individuos que se improvisan cronistas judiciales y tuitean la audiencia".

Contactado por AFP, Lastelle no quiso indicar a quién se refería.

Abogado de la familia Aramburu, Yann Le Bras y exrugbier Shaun Hegarty llegan a la corte de Assize. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP.

De acuerdo con Lastelle "la acusada se siente seguida". "Está en juego su seguridad personal" y este incidente afecta "la serenidad de los debates", añadió.

La mujer está siendo juzgada por tentativa de complicidad en asesinato, un crimen castigado con cadena perpetua.

La advertencia del presidente de la corte de apelaciones

El presidente de la corte de apelaciones, Franck Zientara, reaccionó con energía, y señaló que los comportamientos narrados "son inadmisibles, irresponsables y condenables".

La joven procesada es expareja de uno de los principales acusados por el crimen, Loïk Le Priol.

Loik Le Priol, detenido por el crimen del exrugbier argentino Federico Martín Aramburú. Foto: Facebook de Loik Le Priol.

En la madrugada del 19 de marzo de 2022, Aramburú, de 42 años, fue abatido a balazos luego de una gresca en un café de París.

Esa madrugada, era ella quien conducía el automóvil del que bajó Romain Bouvier, quien disparó cuatro veces.

Después ambos huyeron, Bouvier a pie y la joven al volante del automóvil, antes de que llegara Le Priol, que dispararía seis veces contra el rugbista argentino.

Filmación de las cámaras de seguridad muestran momentos previos al asesinato de rugbier argentino. Foto: La Nación/GDA.

Como atleta, Aramburú había jugado en clubes de Francia y Escocia, y también integró el seleccionado argentino de rugby seven.

Le Priol es un activista francés de extrema derecha, donde actuaba junto a Bouvier.

Ambos, que niegan haber querido matar al rugbista argentino, se enfrentan a la cadena perpetua por asesinato e intento de asesinato, respectivamente.

Con información de AFP