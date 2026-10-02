Incidente en base aérea británica: una investigación "sumamente compleja" y un detenido

La Policía Antiterrorista del Reino Unido (CTP, en inglés) arrestó ayer jueves a un ciudadano británico-iraní de 27 años por su vinculación con un presunto plan terrorista frustrado el pasado fin de semana en las inmediaciones de la base aérea británica de RAF Fairford, también utilizada conjuntamente por Estados Unidos.

El detenido no ha sido identificado por el momento, pero las autoridades precisaron que se trata de un hombre con doble nacionalidad británica e iraní y que fue detenido esta tarde en el barrio londinense de Westminster bajo sospecha de preparar un acto terrorista.

Otro segundo hombre, de 26 años y de nacionalidad británica, ha sido “interrogado bajo advertencia”, informó la CTP en un comunicado. Además se han realizado registros en dos propiedades en la misma zona de Londres.

La coordinadora nacional de la CTP, Vicki Evans, declaró que la pesquisa sobre lo sucedido en RAF Fairford es “sumamente compleja” y están analizando diferentes líneas de investigación, incluida la “posible implicación de un Estado extranjero”.

Policías armados permanecen frente a la base de la RAF en Fairford, en el suroeste de Inglaterra, el 28 de septiembre de 2026 Foto: AFP

La detención de este ciudadano británico-iraní ocurre apenas un día después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmase que existen “sólidos indicios” de la participación de Irán en un supuesto plan terrorista frustrado en las inmediaciones de la citada base militar.

Ayer mismo, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, respondió a Burnham diciendo que está “ladrando al árbol equivocado”.

Otros cinco hombres, de entre 23 y 25 años, y de nacionalidad británica, fueron arrestados el domingo por presuntos delitos de terrorismo cerca de la base militar de RAF Fairford, y posteriormente liberados bajo fianza -aunque con restricciones de movimiento- mientras duran las investigaciones.

Andy Burnham, primer ministro del Reino Unido. Foto: AFP

La Policía regional de Gloucestershire recibió una alerta a las 00:45 de la madrugada del pasado domingo sobre “tres furgonetas sospechosas” que se dirigían hacia la base aérea de RAF Fairford y, poco después, otra vecina llamó a emergencias para avisar de que había visto a “un gran grupo de hombres encapuchados y enmascarados”.

El miércoles, el diario The Times informó que el incidente había sido frustrado después de que uno de los cinco sospechosos avisara a la policía antes de que el grupo fuera detenido. Por su parte, la CTP confirmó este martes que no se hallaron artefactos explosivos en los vehículos, pero sí se recupero una cantidad indeterminada de combustible.

Fairford es la base británica de la 501ª Ala de Apoyo al Combate, una unidad administrativa de la Fuerza Aérea estadounidense, utilizada desde marzo en el marco de sus “operaciones defensivas” en su guerra contra Irán. EFE, AFP