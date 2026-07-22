La empresa creadora de ChatGPT, OpenAI, afirmó el pasado martes que sus modelos avanzados de inteligencia artificial se descontrolaron durante una prueba de seguridad y hackearon por su cuenta una popular plataforma para programadores.

La firma con sede en San Francisco lo calificó como un "incidente cibernético sin precedentes" y dijo que realizará una investigación conjunta con Hugging Face, la biblioteca de código en línea afectada.

We're partnering with @huggingface to investigate an unprecedented security incident.



Cyber-capable OpenAI models compromised Hugging Face production during a benchmark evaluation.



Sharing preliminary findings to help defenders understand emerging risks:… — OpenAI (@OpenAI) July 21, 2026

Los modelos de IA que sustentan herramientas como los chatbots y generadores de imágenes son conocidos como "agentes" cuando actúan de forma autónoma para realizar tareas en el mundo real.

Con los rápidos avances de esta tecnología, la ciberseguridad se vuelve motivo de preocupación ante el riesgo de que la IA avanzada encuentre puntos débiles en los software antes que los humanos.

Sam Altman, CEO de OpenAI. Foto: KEVIN DIETSCH/AFP fotos

OpenAI indicó que el incidente involucró una combinación de modelos, incluyendo su recién lanzado GPT-5.6 Sol "y uno en prelanzamiento" con aún más capacidad.

La evaluación se estaba realizando sin los mecanismos que normalmente impiden que los modelos de IA ejecuten actividades de alto riesgo, porque se intentaba averiguar el alcance máximo de sus capacidades cibernéticas.

No obstante, según OpenAI, las pruebas se realizaron en un entorno "altamente aislado", con un acceso restringido a la red. Aún así, los modelos de IA consiguieron acceder a internet.

"Mientras operaban en nuestro entorno de pruebas aislado, nuestros modelos invirtieron una cantidad considerable de potencia de cálculo en buscar una forma de obtener acceso a internet para resolver el problema de evaluación", según una publicación del blog de OpenAI sobre el incidente.

Tras conectarse a internet, los modelos decidieron atacar la plataforma Hugging Face -un gran repositorio de modelos de IA, conjuntos de datos y otra información- para facilitar su búsqueda.

Al buscar "información secreta" que les permitiera manipular la evaluación, el sistema de OpenAI "encadenó múltiples vectores de ataque, incluidos el uso de credenciales robadas".

CHATGPT. Foto: Canva.

"Es aterrador", alertó experto en informática

Hussein Abbass, un profesor de informática de la universidad UNSW Canberra, dijo a la AFP que el incidente fue "asombroso en muchos sentidos".

"No solo atacó a Hugging Face. Atacó su sistema interno para explotar sus propias vulnerabilidades", señaló. "Y eso es aterrador".

GPT-5.6 y otros modelos de vanguardia, incluida la serie Mythos de Anthropic, el principal rival de OpenAI, han generado preocupación por su potencial de vulnerar las defensas de ciberseguridad.

Ambas empresas estadounidenses debieron aplazar temporalmente el lanzamiento general de sus tecnologías más recientes debido al temor en Washington de que pudieran facilitar la infiltración de infraestructuras críticas.

Con información de EFE y AFP