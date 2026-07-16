La trampa del Excel en ciberseguridad: El error de gestionar la seguridad informática corporativa con planillas

Durante años, muchas organizaciones gestionaron sus riesgos digitales en planillas de Excel: listas extensas, colores, probabilidades, impactos y responsables asignados. Era un enfoque ordenado y útil para documentar información, pero muchas veces estático, difícil de actualizar y, sobre todo, desconectado de la dinámica real de las amenazas.

El problema es que la ciberseguridad no es una foto: es una película en constante movimiento. Los riesgos cambian, evolucionan y pueden materializarse en cuestión de horas. En ese contexto, gestionar la seguridad con herramientas pensadas para otro ritmo empieza a ser insuficiente.

De la identificación de riesgos a la gestión en tiempo real

Hoy, las organizaciones más maduras están migrando hacia modelos más dinámicos de gestión de riesgos digitales. Esto implica avanzar hacia tableros de control que integren información actualizada, indicadores claros y una visión ejecutiva del riesgo.

Ya no se trata solo de identificar amenazas, sino de entender cuáles son realmente críticas para el negocio, cómo evolucionan en el tiempo y qué decisiones deben tomarse para reducir su impacto.

En una experiencia reciente en Uruguay, una empresa contaba con un inventario completo de riesgos documentado en Excel. Sin embargo, cuando sufrió un incidente, descubrió que no tenía visibilidad suficiente sobre qué activos eran más críticos ni cómo priorizar la respuesta.

El problema no era la falta de información, sino la falta de integración y actualización. Había datos, pero no había gestión.

Un cambio que va más allá de la herramienta

Pasar del Excel a un tablero de control no implica simplemente cambiar de soporte. Supone un cambio más profundo en la forma en que la organización entiende, mide y gestiona sus riesgos digitales.

Requiere definir indicadores relevantes, establecer procesos de monitoreo continuo y, sobre todo, alinear la ciberseguridad con los objetivos del negocio. Algunas preguntas son clave: ¿qué sistemas son críticos para la operación? ¿Qué impacto tendría su caída? ¿Dónde están hoy las mayores exposiciones? ¿Qué riesgos requieren atención inmediata?

Un tablero bien diseñado permite transformar información dispersa en una mirada integrada. Ayuda a priorizar, anticipar escenarios y tomar decisiones con mayor velocidad.

Traducir la complejidad técnica en decisiones de negocio

Uno de los mayores aportes de estos modelos es que permiten llevar la conversación al nivel adecuado. Un directorio no necesita ver logs técnicos ni detalles operativos de bajo nivel. Necesita entender riesgos, tendencias, impactos y decisiones.

Un buen tablero de control traduce la complejidad técnica en información accionable. Permite que la ciberseguridad deje de ser percibida solo como un tema técnico y pase a ocupar el lugar que corresponde: una dimensión estratégica de la gestión del negocio.

No se trata de eliminar el Excel, sino de superarlo

El desafío no es eliminar el Excel, sino superarlo. Integrarlo, cuando sea necesario, dentro de un modelo más amplio, donde la información fluya, se actualice y permita tomar decisiones a tiempo.

Porque en ciberseguridad no alcanza con saber qué puede pasar. Lo importante es saber qué está pasando ahora, qué impacto puede tener y cómo responder antes de que sea tarde.