Protección de datos personales y ciberseguridad: ¿están realmente preparadas las empresas?

En 2026, hablar de ciberseguridad también es hablar de datos. Cada operación, cada interacción digital y cada sistema empresarial genera y procesa información. Dentro de ese universo, los datos personales ocupan un lugar especialmente sensible.

No se trata solo de cumplir con regulaciones o normas de protección de datos personales. Se trata de entender que la información personal —clientes, empleados, proveedores— es un activo crítico que, si se expone o se utiliza incorrectamente, puede generar consecuencias legales, económicas y reputacionales.

Sin embargo, muchas organizaciones todavía no tienen una visión clara sobre qué datos manejan, dónde están almacenados, ni quién tiene acceso a ellos.

Y no se puede proteger lo que no se conoce.

Datos personales en empresas: un riesgo de ciberseguridad subestimado

En distintos proyectos, es frecuente encontrar empresas que manejan grandes volúmenes de información personal sin una gestión estructurada. Bases de datos duplicadas, accesos excesivos, información compartida por canales informales o almacenada sin controles adecuados.

En un caso reciente, una organización descubrió que información sensible de clientes estaba siendo compartida internamente a través de correos electrónicos sin ningún tipo de protección. No hubo un ataque externo: el riesgo estaba dentro de la propia operación.

Este tipo de situaciones no responde necesariamente a negligencia, sino a la falta de procesos, clasificación y gobernanza sobre los datos.

Muchas veces, el crecimiento del negocio va más rápido que la capacidad de ordenar y proteger la información que se genera.

Regulación y realidad: la brecha que persiste en la protección de datos

En Uruguay, como en muchos países, existen marcos regulatorios que establecen obligaciones claras sobre la protección de datos personales y la privacidad de la información. Sin embargo, el cumplimiento formal no siempre se traduce en una protección efectiva.

Tener políticas documentadas no es suficiente si no se aplican en la práctica. La seguridad de la información requiere controles reales: gestión de accesos, monitoreo, clasificación de datos y medidas de protección acordes al nivel de sensibilidad.

Además, el riesgo no es solo el robo de datos. También lo es el uso indebido, la exposición accidental o la falta de control sobre quién accede a qué información.

La pregunta ya no es únicamente si estamos cumpliendo con la normativa, sino si realmente estamos protegiendo los datos que gestionamos.

Cómo proteger datos personales: pasar de la reacción a una estrategia de ciberseguridad

Estar preparados implica mucho más que reaccionar ante incidentes. Significa construir una estrategia que contemple todo el ciclo de vida de la información: desde su recolección hasta su almacenamiento, uso y eliminación.

Esto requiere visibilidad sobre los datos, definición de responsabilidades y la implementación de controles que acompañen la operación del negocio sin frenarla.

También implica asumir que los incidentes de seguridad pueden ocurrir. Por eso, contar con planes de respuesta y capacidad de detección temprana es tan importante como prevenir.

Las organizaciones que mejor gestionan este riesgo no son las que nunca tienen problemas, sino las que pueden detectarlos rápidamente y actuar antes de que escalen.

Porque en el mundo digital actual, los datos personales no son solo información. Son confianza.

Y la confianza, una vez que se pierde, es muy difícil de recuperar.