Fintechs bajo ciberataques: ¿crecimiento seguro o fragilidad digital?

El crecimiento de las fintech en los últimos años ha sido explosivo. Estas empresas transformaron la forma en que pagamos, invertimos y accedemos a servicios financieros digitales, ofreciendo experiencias ágiles, simples y centradas en el usuario. Pero esa misma velocidad de innovación abre una pregunta cada vez más relevante: ¿las fintech están creciendo con la misma madurez en ciberseguridad?

Las fintech manejan algunos de los activos más sensibles que existen: dinero, datos personales e información financiera crítica de sus clientes. Eso las convierte en un objetivo prioritario para el cibercrimen. Hoy, los ciberataques no solo buscan robar fondos, sino también acceder a cuentas, suplantar identidades digitales o interrumpir servicios financieros en momentos clave.

En un caso reciente en Uruguay, una empresa del ecosistema fintech detectó movimientos inusuales en cuentas de usuarios. La investigación reveló que el origen no estaba en una vulnerabilidad directa de la plataforma, sino en credenciales robadas previamente a los propios clientes mediante campañas de phishing. Los atacantes simplemente utilizaron accesos válidos para operar con aparente normalidad, evitando levantar alertas inmediatas.

Este tipo de incidentes refleja una realidad cada vez más frecuente en ciberseguridad financiera: el perímetro de seguridad ya no está solo dentro de la organización, sino también en sus usuarios, proveedores y ecosistema digital.

La pregunta, entonces, no es únicamente tecnológica, sino estratégica: ¿la ciberseguridad acompaña el crecimiento del negocio o corre siempre unos pasos atrás? Muchas fintech avanzaron en certificaciones, monitoreo, protección de endpoints y controles de acceso. Pero otras todavía operan con esquemas mínimos, confiando en que la velocidad y la experiencia de usuario son más importantes que la robustez de la infraestructura.

La confianza es el principal activo de cualquier empresa financiera digital. Y en el mundo online, esa confianza se construye —o se pierde— en segundos. Un incidente de ciberseguridad no solo tiene impacto económico: también afecta la reputación, la retención de clientes y la posibilidad de escalar.

Las fintech que lideren en los próximos años no serán únicamente las más innovadoras, sino las que logren integrar la ciberseguridad como parte central de su propuesta de valor. Porque en este negocio, crecer rápido sin protegerse correctamente no es una ventaja competitiva. Es un riesgo operativo, reputacional y financiero.