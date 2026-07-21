Incautan más de tres toneladas de metanfetaminas en México disfrazadas de alimento para ganado

Un operativo en el estado de Sonora, al norte de México, resultó este martes en la detención de un hombre que transportaba más de tres toneladas de metanfetaminas. Se dirigía en tractocamión a la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos.

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del país arrestaron al individuo tras detectar que circulaba por encima de la velocidad permitida e invadía el carril contrario.

En el vehículo se hallaron 60 costales con recipientes de plástico con metanfetamina, con un peso de más de 3.000 kilos y “ocultos entre bultos de alimento para ganado".

Omar García Harfuch, responsable de la SSPC, publicó un video en X de la mercancía incautada y expresó que gracias al trabajo de las autoridades "millones de dosis ya no llegarán a las calles y se impide un ingreso económico a las organizaciones criminales".

Resultado de labores de inteligencia e investigación, en una acción coordinada entre @SSPCMexico y @FGRMexico en Sonora se aseguraron más de 3 toneladas de metanfetamina.

Este aseguramiento representa millones de dosis que ya no llegarán a las calles y se impide un ingreso… pic.twitter.com/RH4oY4or8q — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 21, 2026

El norte de México es estratégico para los grupos narcotraficantes, dado su proximidad con los territorios al sur de Estados Unidos.

El gobierno de Claudia Sheinbaum intensificó el control preventivo de tráfico de estupefacientes, con un despliegue militar en varios estados del país y un reforzamiento de las capacidades de las agencias de seguridad.

Integrantes de la Guardia Nacional resguardan la zona donde trasladaron el cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido en Ciudad de México (México). Foto: Mario Guzmán/EFE

Esta estrategia federal se produce en un contexto marcado por el aumento las tensiones con Washington, quien presiona al país vecino en la lucha contra el narcotráfico.

Desde su llegada al poder, en octubre de 2024, Sheinbaum ha insistido en defender la cooperación con la Casa Blanca en materia de seguridad sin "subordinación" y en el marco del respeto a la soberanía nacional.

EFE