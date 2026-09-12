Gobierno de Colombia retira de redes sociales videos del presidente caminado rodeado de cadáveres

El gobierno de Colombia retiró de algunas redes sociales los videos que muestran al presidente Abelardo de la Espriella caminando entre cadáveres de supuestos criminales abatidos por la fuerza pública, tras un fallo judicial.

El martes, una jueza ordenó ocultar temporalmente los videos de cadáveres en bolsas blancas publicados el 2 y 4 de septiembre, de la cuenta de Presidencia (@infopresidencia) en Instagram y de todas las redes del grupo Meta.

La medida estará vigente hasta que la jueza emita una sentencia sobre si el contenido es violento y debe ser retirado permanentemente o no.

Con poco más de un mes en el cargo, De la Espriella lleva adelante una potente ofensiva contra el crimen organizado con el apoyo de Estados Unidos, su principal socio militar. El mandatario acostumbra a mostrar los resultados de sus operativos en videos.

Policía colombiana en un operativo en el barrio Melendez en la previa de la asunción de Abelardo de la Espriella.

JOAQUIN SARMIENTO/AFP fotos

En un mes ordenó tres bombardeos contra campamentos guerrilleros en la Amazonía y en la frontera con Venezuela, con un saldo de al menos 42 muertos, seis de ellos menores de edad.

Tras el mayor bombardeo contra supuestos guerrilleros desde 2015, caminó entre los cadáveres en bolsas blancas junto a la cúpula militar colombiana y amenazó a los rebeldes: “Los acabaremos”. La publicación del contenido gráfico le costó críticas de la oposición. AFP